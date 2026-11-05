Ferrol institucionaliza el Día de homenaxe ás vítimas da ditadura el 31 de octubre

Público asistente al pleno de este jueves Daniel Alexandre

Con la moción sobre Palestina saltó por los aires el consenso que hasta ese momento había caracterizado al pleno ordinario de octubre que se celebró finalmente este jueves tras el aplazamiento por el trágico accidente ferroviario en Urda.

La intervención –brillante– del médico Mohamed Safa en el marco de la moción presentada por los tres grupos de la oposición no logró concitar el voto afirmativo del Partido Popular, que decidió rechazarla con el argumento de que no era una resolución de Naciones Unidas –la de septiembre de 2025–, aunque el texto sí alude a un informe elaborado por una consultora y encargado por ese organismo internacional.

Fue esta la propuesta que más debate provocó y también la que enervó al público presente que justo a la hora del inicio del pleno había protagonizado una protesta en la plaza de Armas. Safa aludió a la “división moral” que se produce entre la “condena de todos los genocidios” y el “silencio” del que se está cometiendo “ante nuestros ojos, en televisión”. “¿Cómo puede alguien a estas alturas”, se preguntó, “intentar buscar alguna causa que justifique o relativice lo que está ocurriendo allí?”. Esta “equidistancia”, añadió, acarrea que los derechos humanos “dejen de ser universales” y subrayó que “nadie puede quedar fuera del derecho internacional”. “La Historia también condena a quienes guardan silencio”, expuso.

Unanimidad en la modificación de una ordenanza fiscal y el destino de las contribuciones especiales

La oposición, atendiendo a votaciones anteriores, expresó su “preocupación” por que el Partido Popular votase en contra, decisión que finalmente tomó. La portavoz del gobierno, Pamen Pieltain, reconoció que “o que acontece en Gaza é terrible e inadmisible”, pero incidió en que “o que se debería ter traído aquí” es la resolución de la ONU de hace más de un año en la que se aboga por alcanzar la paz y la vía de los dos Estados, “e non castigar un deles”. “Lamento que traian aquí textos que non buscan o consenso”, apostilló y, ante las críticas de la oposición –Montse Dopico, del PSOE, aseguró que esperaba del PP “un pouco menos de covardía porque “a súa maioría absoluta non nos representa”; Iván Rivas, del BNG, les preguntó si “van ter a conciencia tranquila votando en contra”; y Jorge Suárez, de FeC, aseguró que “dicir que isto é unha guerra é un insulto”– señaló que “aquí todos temos humanidade e conciencia”. Con gritos de “xenocidio” fue saliendo el público del salón de plenos antes del debate, conjunto, de dos mociones, una de FeC y otra del BNG, sobre lo mismo: el apoyo a la huelga general del próximo miércoles, que siguió profundizando en la crispación dialéctica entre Pieltain y los portavoces municipales sobre el derecho a la huelga, la rotura de escaparates y los motivos que han llevado a los sindicatos a la convocatoria del paro.

Con todo, en este caso sí hubo alguna zona de contacto, al votarse las dos mociones de manera independiente y por puntos.

El desenlace del pleno no empañó los acuerdos anteriores. Hubo unanimidad en el destino del importe de las contribuciones especiales para adquirir una bomba nodriza pesada para el parque municipal de bomberos y también en la modificación de la ordenanza fiscal por la expedición de informes de atestados, un cambio que emana de una ley estatal. También lo hubo en un punto de la parte de las mociones: la propuesta de institucionalizar el 31 de octubre como Día de lembranza e homenaxe a todas as vítimas do golpe militar, a guerra e a ditadura. La presentó el PSOE a instancias de Memoria Histórica Democrática, en cuyo nombre intervino Fernando Ocampo, quien habló de la necesidad de “honrar as vítimas, as familias e a todos nós, como cidadáns e cidadás libres dunha sociedade democrática”.

Los portavoces aludieron a la necesidad de cuidar la memoria histórica y mantener el clima de consenso que, en este aspecto concreto, se ha consolidado en los últimos tiempos en iniciativas como el memorial de las 904 víctimas de Canido. Por el ejecutivo local, el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, comprometió el apoyo a las medidas que conducirán a la institucionalización del 31 de octubre y reiteró su intención de “seguir tendo unha relación e colaboración estable coas entidades, como vimos facendo”, además de avanzar la participación del ejecutivo en los actos que se desarrollarán mañana sábado en Canido, en el que se recordará las figuras de la maestra de Miño –muy vinculada con Pontedeume– María Vázquez, y del primer regidor republicano de Ferrol, Xaime Quintanilla, “que é o noso alcalde”, dijo.