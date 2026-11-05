El PSOE valora la “transformación” de Ferrol con el Gobierno de Sánchez

Los candidatos de la formación a las Cortes Generales, este jueves Jorge Meis

Los candidatos del PSOE comarcal al Congreso –Julián Reina– y al Senado –Montserrat García y Alejandro García Sousa– pusieron de relieve este jueves la “transformación” experimentada por la comarca durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, con inversiones de calado como el “desbloqueo” de la construcción de las F-110 y la Fábrica Digital de Bloques –también el buque de aprovisionamiento que se está empezando a construir en el astillero ferrolano– y la reforma integral de la avenida de As Pías, la intervención urbana más importante realizada por el Ministerio de Transportes en toda su historia, aseguraron.

Los representantes socialistas recalcaron la “aposta decidida” del Ejecutivo central por la comarca, empezando por su “pulmón” –Navantia–, a través de inversiones que, según Montserrat García, “permitiron reducir a débeda histórica que o Goberno mantiña con nós”.

Además de defender la gestión del PSOE en Madrid, la que durante las tres últimas legislaturas fue diputada en las Cortes Generales, cargó contra el BNG por su “incoherencia” al no apoyar los Presupuestos Generales del Estado en los que figuraba el gasto en Defensa “do que se beneficia a comarca” a través del programa de construcción naval militar. También señaló, por este mismo motivo, la negativa del Partido Popular.

“Este Goberno cumpriu con Ferrol nestes anos e seguirá facéndoo se a cidadanía renova a súa confianza” Montserrat García, candidata al Senado

El balance de los aspirantes socialistas se basó en datos. Ahí, en el haber, incorporaron obras en marcha, como la renovación del ramal ferroviario entre la estación y el puerto que está ejecutando ADIF por un importe de 23 millones de euros, el impulso que se dio al proyecto que acabó denominándose ‘Abrir Ferrol ao mar’ antes de que finalizase el anterior mandato municipal –2019-2023– o la autorización de inversión extranjera –si bien todavía no ha pasado, como es preceptivo, por el Consejo de Ministros– para que SAIC se implante en la dársena exterior de Caneliñas y As Pontes para crear 2.300 puestos de trabajo.

Además, García aludió a que el Gobierno sigue trabajando en la “planificación da modernización da liña ferroviaria entre Ferrol y A Coruña”, empezando por el bypass de Betanzos, y avanzó que el Ejecutivo socialista, si se mantiene en la Moncloa, “seguirá a cumprir” con Ferrolterra.

“Está facendo máis pola vivenda o Goberno central, que non ten competencias, que a Xunta de Galicia” Julián Reina, candidato al Congreso

Por su parte, Julián Reina, número 2 de la lista del PSOE por A Coruña, incidió en que esa “aposta clara e decidida” del partido “polo emprego de calidade e un modelo económico baseado na industria” está en peligro si de las urnas del día 29 sale un ejecutivo de PP y Vox. “A estabilidade no emprego conleva máis ingresos para soster os servizos públicos; a alternativa son as privatizacións, como xa anunciaron coas pensión, para xerar máis desigualdade”.

En lo que respecta a proyectos locales, Reina culpó al alcalde, José Manuel Rey Varela, de “perder tres anos e medio” con la urbanización del Sánchez Aguilera, donde el Gobierno central proyectaba entonces la construcción de 300 viviendas de promoción pública. Si a estas, añadió, se le suman las que está impulsando a través de Casa 47 o financiando programas de rehabilitación en cascos históricos, “o resultado é que o Goberno central, sen ter competencias en materia de vivenda –iso é cousa da Xunta– é quen está construíndo máis vivenda”.