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Ferrol

Detienen en Ferrol a un individuo por robar objetos en el interior de un coche en la calle del Sol

La Policía Local actuó tras una llamada al 092 indicando que habían roto los cristales de un vehículo

Redacción Ferrol
05/11/2026 13:24
Policía Local de Ferrol
Policía Local de Ferrol
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Agentes de la Policía Local de Ferrol detuvieron este martes, en torno a las siete de la mañana, a un hombre de 44 años de edad como presunto autor de un robo en el interior de un vehículo estacionado en la calle del Sol, al que rompió los cristales para acceder.

Un testigo presencial fue el encargado de poner en conocimiento del 092 los hechos, alertando de que un individuo acababa de romper el cristal del vehículo. Tras recibir el aviso, se movilizaron varias patrullas de la Policía Local para localizar y detener al presunto autor de los hechos.

Después de realizar varias batidas por la zona, los agentes localizaron el hombre en la plaza del Callao. El individuo llevaba consigo varias cazadoras de mujer que podrían proceder del robo y cuya descripción coincidía con la facilitada por el testimonio. Además, los efectos que portaba correspondían a la descripción de los sustraídos del interior del vehículo.

Ante estos indicios, los agentes procedieron a su detención.

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