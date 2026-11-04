Unha homenaxe a Otero Pedrayo no Ateneo Ferrolán para despedir este Ano Oteriano
No encontro deste venres 6, que está aberto ao público, intervirán Patricia Arias Chachero e Xosé E. López Pereira, amais de proxectar un documental dirixido por María Xosé Bravo Bosch
O Ateneo Ferrolán será o escenario este venres 6, a partir das 18.30 horas, dunha homenaxe ao escritor e político Ramón Otero Pedrayo, ao que se dedica a nivel galego este 2026, baixo a denominación de Ano Oteriano. Neste encontro serán protagonistas, como ponentes, Patricia Arias Chachero e Xosé E. López Pereira, respectivamente, secretaria e presidente da Fundación Otero Pedrayo.
Con motivo do remate da mesma conmemoración que o ano pasado rendiu homenaxe a Castelao, o Ateneo convida ao público a este encontro, que será presentado polo presidente da entidade anfitrioa, Xabier Montero Dongil, e contará coa presenza do concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far.
Ademais das distintas intervencións, no acto proxectarase o documental ‘Otero Pedrayo, dereito á paisaxe’, dirixido por María Xosé Bravo Bosch.
Realmente esta é a segunda homenaxe que promove o Ateneo Ferrolán neste 2026, despois da lectura colectiva dos seus textos que se desenvolveu na Feira do Libro de Ferrol, co lema de ‘Galicia, a historia que dorme nas pedras’. Así mesmo, Patricia Arias Chachero voltará a disertar no seu centro cultural despois da charla que deu polo Ano Castelao, no que falaba da relación deste con Pedrayo.