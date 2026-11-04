Últimas horas para apuntarse en la carrera-andaina 'Ferrol, en marcha contra o cancro'

Isabel Estevan, Ricardo Aldrey y Mabel Sanesteban, con el cartel de esta edición Concello de Ferrol

La carrera-andaina 'Ferrol, en marcha contra o cancro' que organiza la delegación en Ferrolterra de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) aspira a congregar, este domingo, día 8, en el Cantón de Molíns a 5.000 personas. Es el objetivo que se ha marcado la entidad para la decimotercera edición de una cita que, como ha explicado este miércoles la presidenta, Isabel Estevan, es ya "uno de los grandes encuentros" que se realizan en la ciudad.

Estevan y la vicepresidenta, Mabel Sanesteban, presentaron los detalles del evento con el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, al que agradecieron "todas las facilidades" en la logística y la seguridad, también este año en el que las obras que se están ejecutando en el centro han obligado a modificar itinerarios.

El punto de salida y la meta estarán en el Cantón. Los más madrugadores serán los más pequeños de la casa, que comenzarán a correr a las 10.00 horas. Son cuatro categorías (pitufos, sub 10, sub 12 y sub 14) por edad y por distancia (300, 500, 700 y 1.100 metros, respectivamente) y, a las 11.00, la prueba absoluta y la andaina, en este caso de cinco kilómetros por las calles del centro (Manuel de Cal, Iglesia, San Diego, Magdalena, Lugo, Real, San Francisco, San Antonio, Espartero, Emilio Antón, Imeldo Corral y de nuevo Real hasta la meta). Más de 4.000 personas ya están inscritas, pero la organización espera alcanzar el objetivo en las últimas horas.

En ese sentido, la presidenta de la delegación local de la AECC recordó que el plazo para apuntarse finaliza este jueves, día 5. Las personas interesadas podrán formalizar la inscripción en la sede de la asociación (hoy miércoles hasta las 17.30 horas y mañana, de 9.00 a 19.00 en horario ininterrumpido) o en la página carreirasgalegas.com hasta un minuto antes de la medianoche de mañana jueves. La recogida de dorsales se hará el sábado, de 10.00 a 19.30 horas, en Decathlon.

La asociación quiso reconocer la implicación de todas las entidades y empresas colaboradoras, también la Armada, que hizo un llamamiento específico entre su personal, para conseguir que esta jornada "sea un éxito de participación. Es un evento familiar que mueve a muchísimas personas por una causa como la lucha contra el cáncer, una enfermedad que nos toca, de una manera u otra, a todos", dijo. Recordó, asimismo, que gracias precisamente a la involucración de tantas personas, entidades y administraciones, "toda la recaudación se destinará a la investigación oncológica, que es el gran reto".

Por su parte, el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, incidió en que el Concello "está sempre á disposición da AECC en todo o que poidamos axudarlle, aínda que hai que dicir que a entidade xa ten un dispositivo fantástico de loxística e seguridade. O noso papel é apoiar en todo o que nos pidan porque somos conscientes da importancia deste evento e do que significa".