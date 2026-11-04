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Ferrol

Rey Varela recibe a las enfermeras que realizan la rotación en los Servizos Sociais municipales

Son ocho profesionales sanitarias implicadas en esta iniciativa

Redacción Ferrol
04/11/2026 11:40
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Las enfermeras que trabajan este mes en los servicios municipales
Cedida
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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y la concejala de Política Social, Rosa Martínez Beceiro, recibieron este martes en el Concello a las ocho residentes de enfermería familiar y comunitaria del Área Sanitaria de Ferrol que durante este mes de noviembre van a realizar una rotación en los Servizos Sociais del Concello.

Esta iniciativa es posible gracias a un convenio entre la administración local y el Servizo Galego de Saúde, en la que podrán adquirir competencias avanzadas en el ámbito familiar y comunitario. El regidor les deseó que la experiencia sea "frutífera" y agradeció su "vocación e disposición por traballar en prol da sociedade".

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