Noviembre, un mes de transición y antesala de las navidades para el sector pesquero

Rocío Soto en el establecimiento Peixes Niki del mercado de A Magdalena J.G.

El mes de noviembre es un momento de transición para el sector pesquero, un punto intermedio entre las buenas cifras del verano –especialmente en aquellos más tardíos, como el de este año– y la alta demanda de género de la Navidad. Sin embargo, aun con una menor actividad que en otras épocas, la caída de las temperaturas impulsa la venta de productos para elaborar platos de cuchara, como atestigua Rocío Soto, titular de Peixes Niki, en el mercado municipal de A Magdalena.

“Hay tendencias que empiezan a cambiar. La gente, por ejemplo, te pide choquitos o choupas para hacer en salsa, algo bueno para comer caliente”, relata la profesional, señalando, no obstante, que estamos en una época “tranquila”. En este sentido, explica que algunos clientes comienzan a adquirir pescado y marisco para congelarlo en previsión de los festejos navideños, como el rape o los camarones –otros, como la centolla, aún están en veda–, pero que aún quedan algunas semanas hasta que los vecinos “se empiezan a poner las pilas” a la hora de aprovisionarse para las comidas y cenas de los últimos compases del ejercicio.

Asimismo, Soto Rodríguez recuerda que el otoño, incluso cuando no llueve, es una estación en la que la meteorología tiene un gran impacto en el pescado y el marisco disponible y, con ello, en los precios. “Afecta mucho, porque aunque no está haciendo mal tiempo, hay muchos vientos del nordeste y eso influye mucho en la pesca”, detalla, incidiendo en que en estos casos la oferta cae, por lo que el coste a la hora de adquirir género en la lonja sube.

Asistente virtual

Si algo caracteriza a Peixes Niki es que no le teme a las nuevas tecnologías. Como se recordará, hace poco más de un mes este establecimiento modernizó sus entonces ya innovadores canales de distribución para transformarlos en un grupo de WhatsApp con el que gestionar las encargas mediante un asistente virtual. Preguntada sobre cómo está la clientela aceptando este cambio, la profesional ferrolana afirma que “está funcionando muy bien”.

En este sentido, apunta que ellos siguen elaborando cada mañana un vídeo con el producto que estará disponible esa jornada, pero que el nuevo programa hace mucho más dinámico y cómodo el proceso. “El asistente les pregunta como lo haría yo. Qué te preparo, cuánto quieres... Todo. Y luego nos lo imprime y ya nosotros lo vamos preparando” para que esté listo cuando llegue el cliente.