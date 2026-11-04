Navantia y Fincantieri avanzan en su colaboración para construir la corbeta europea de patrulla

Los responsables de Navantia y Fincantieri, este miércoles en París Cedida

El denominado acuerdo de intenciones firmado este miércoles en la feria Euronaval de París entre el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, y el consejero delegado de los astilleros italianos Fincantieri, Pierroberto Folgiero, significa un nuevo paso de cooperación entre las empresas en el programa de diseño y construcción de las corbetas europeas de patrulla –EPC– que desembocará en la constitución de una nueva firma participada al 50% por cada uno de los astilleros.

La sociedad resultante –una ‘join venture’– asumirá la responsabilidad del desarrollo del nuevo buque, que en el caso de España tendrían su base en A Graña aunque probablemente se construirían en el astillero gaditano de San Fernando–, y de los contratos asociados, coordinando las actividades de ingeniería y la adquisición de elementos comunes. El apoyo al ciclo de vida y las oportunidades de exportación también forman parte de los compromisos de este nuevo acuerdo de colaboración.

La intención de Navantia y Fincantieri es incorporar a otros socios europeos, como el francés Naval Group, que estaría valorando esta opción.

El programa EPC es una iniciativa naval europea que busca reforzar la cooperación entre las Armadas europeas, los Estados miembros y la industria.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, explicó que este nuevo hito “refleja nuestra ambición compartida de construir unas capacidades industriales navales y de defensa europeas más sólidas e integradas”. Por ello, añadió, “unir fuerzas con Fincantieri” permite a la compañía pública “construir un modelo práctico y ambicioso de cooperación europea que aportará mayor valor a nuestras Armadas e industrias, al tiempo que reforzará la autonomía estratégica y la defensa” del continente.

Fincantieri es el responsable de 18 astilleros en todo el mundo y más de 24.000 empleados.