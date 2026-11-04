Los acusados de la agresión en Recimil aseguran que estaban “amenazados de muerte”

Las dos víctimas pasaron días hospitalizados por la gravedad de las heridas Daniel Alexandre

La Audiencia Provincial de A Coruña acogió este miércoles la segunda de las dos sesiones que componen el juicio contra dos vecinos de Ferrol, padre e hijo, acusados de tratar de acabar con la vida de otros tantos residentes del barrio de Recimil –con idéntica relación familiar–. Así, tras una primera jornada centrada en los testimonios de las víctimas y los agentes que instruyeron el caso, la de ayer giró en torno a las declaraciones de los encausados, que negaron categóricamente la versión de los primeros de que no existían “rencillas” entre ambas familias.

De este modo, los dos varones aseguraron que estaban “amenazados de muerte”, afirmando el de menor edad que actuó ante la certeza de que iban a matar a su progenitor. A este respecto, el padre relató que la discusión entre ambos grupos comenzó cuando la víctima más joven le miró mal y la otra, que llegó poco después, empujó a su pareja cuando esta cargaba a un niño pequeño.

En cuanto al uso de armas blancas, el agresor de mayor edad afirmó que, tras ese encontronazo, salió de su vehículo con una katana “para asustarlos”, pero que en ningún momento la había utilizado –asegurando que las heridas de los denunciantes se produjeron cuando estos se cayeron al suelo–. Igualmente, su hijo aseveró que atacó al otro joven con un machete porque “entró en pánico” al ver que la pareja estaba agrediendo a su progenitor, insistiendo que únicamente le golpeó en la nuca, no en la cabeza, con el arma.

Por último, los acusados también negaron que intentasen atropellar a las víctimas con la intención de matarlos, sino que trataban de amedrentarlos.