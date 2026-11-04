La gala de Parkinson Ferrol se celebrará el 26 de noviembre en el Auditorio Álvaro Lamas

Una actividad de la entidad, en el centro cívico de Caranza Daniel Alexandre

La segunda gala Parkinson Ferrol se celebrará el 26 de noviembre en el Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas a las 19.00 horas y presentada por Dani Ríos.

Con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad y apoyar la labor de la asociación organizadora, el evento contará con diferentes actuaciones y sorteos entre los asistentes. Las intervenciones que ya se conocen son las de Manolo Bacallau, Mundodanza Jesús Quiroga, la coral polifónica del Casino Ferrolano, Subarreiros, Magic Mateo y Ayla y Cabe.

Habrá, además, una “gran actuación sorpresa”, anuncia la Asociación Parkinson Ferrol. Se puede colaborar con donativos en el interior o bien a través de Bizum en el número 12104, informa la organización.