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Ferrol

La gala de Parkinson Ferrol se celebrará el 26 de noviembre en el Auditorio Álvaro Lamas

Habrá actuaciones musicales, danza y magia

Redacción Ferrol
04/11/2026 11:44
CC der Caranza charla Parkinson
Una actividad de la entidad, en el centro cívico de Caranza
Daniel Alexandre
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La segunda gala Parkinson Ferrol se celebrará el 26 de noviembre en el Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas a las 19.00 horas y presentada por Dani Ríos.

Con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad y apoyar la labor de la asociación organizadora, el evento contará con diferentes actuaciones y sorteos entre los asistentes. Las intervenciones que ya se conocen son las de Manolo Bacallau, Mundodanza Jesús Quiroga, la coral polifónica del Casino Ferrolano, Subarreiros, Magic Mateo y Ayla y Cabe

Habrá, además, una “gran actuación sorpresa”, anuncia la Asociación Parkinson Ferrol. Se puede colaborar con donativos en el interior o bien a través de Bizum en el número 12104, informa la organización. 

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