Ferrol
La gala de Parkinson Ferrol se celebrará el 26 de noviembre en el Auditorio Álvaro Lamas
Habrá actuaciones musicales, danza y magia
La segunda gala Parkinson Ferrol se celebrará el 26 de noviembre en el Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas a las 19.00 horas y presentada por Dani Ríos.
Con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad y apoyar la labor de la asociación organizadora, el evento contará con diferentes actuaciones y sorteos entre los asistentes. Las intervenciones que ya se conocen son las de Manolo Bacallau, Mundodanza Jesús Quiroga, la coral polifónica del Casino Ferrolano, Subarreiros, Magic Mateo y Ayla y Cabe.
Habrá, además, una “gran actuación sorpresa”, anuncia la Asociación Parkinson Ferrol. Se puede colaborar con donativos en el interior o bien a través de Bizum en el número 12104, informa la organización.