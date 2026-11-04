Isabel Estevan: “Tenemos la imagen de ciudad deprimida, pero en Ferrol y comarca somos muy solidarios”

Isabel Estevan y Mabel Sanesteban, en la sede comarcal de la AECC Jorge Meis

Por encima de las expectativas de participación –la aspiración es llegar a las 5.000 personas, lo que supondría un récord–, la presidenta de la junta local de la AECC, Isabel Estevan, cree que lo más importante de la iniciativa ‘Ferrol, en marcha contra o cancro’ es la “causa” que las reúne. “Esta enfermedad nos afecta a todos y todas y recaudar fondos para la investigación es la prioridad”, recuerda.

Ya son trece ediciones de algo que empezó como una actividad que, aunque lo sigue siendo, es mucho más.

Sí, se ha ido convirtiendo en una especie de referente, de encuentro, de xuntanza y, de hecho, apenas unos meses después de que finalice una edición ya nos están preguntando por la siguiente. Es la decimotercera edición de una aventura que empezó Rosalía Fernández, que para mí es la heroína de este evento, y desde entonces hemos ido avanzando, adaptándonos y creciendo por ese componente tan extendido de la cantidad de gente afectada por la enfermedad.

El crecimiento de actividades y de presencia social ha ido aumentando desde su llegada a la directiva...

Creo que esto no tiene techo, o sea, todo lo que hacemos –a veces decimos estamos más vistas que el tebeo– es con la intención de visibilizar porque tenemos que informar e insistir mucho en lo que hacemos. Nos damos cuenta de esa realidad cuando se acerca gente a una de las mesas que instalamos y les recordamos que nuestros servicios son gratuitos, algo que les sorprende. Por eso tenemos que seguir haciendo esa labor. En cuanto a la investigación, no hay techo, crece exponencialmente, porque se trabaja para hacer más confortable la vida de los pacientes, los tratamientos... Así que, mientras sigamos aquí no vamos a estar paradas, seguiremos visibilizando el trabajo que hacemos y los servicios que ofrecemos, desde psicóloga a trabajadora social, fisioterapeuta, un banco de pelucas... Hay mucha gente que no tiene recursos y no se lo puede permitir y sabemos que muchas veces la Seguridad Social está saturada. Adonde no llega a veces el Sergas estamos nosotros para echar una mano.

“Sabemos que hay gente que no tiene recursos y que muchas veces la Seguridad Social está saturada” Isabel Estevan

¿Sigue aumentando el número de personas socias?

Ahora mismo, en la provincia, estaremos en unos 12.000, y creciendo. Gracias a esas aportaciones económicas nuestros servicios pueden ser gratuitos. Si tenemos dos psicólogas, una trabajadora social, una logopeda, un fisioterapeuta... es gracias a lo que se recauda en nuestros eventos y de los socios, porque somos una entidad que no dependemos de ningún partido, no estamos subvencionados por nadie, únicamente por nuestros socios.

¿Los socios son de larga duración?

Sí, es algo pasmoso. Muchas ONG nos preguntan cómo hacemos para que la gente sea tan fiel y que perdure en el tiempo. Creo que ven el trabajo que se realiza, que las cosas se hacen, que salen adelante, que se invierte en investigación, que se producen avances... Y eso es lo que nos lleva a seguir estando ahí, a no pararnos.

¿Cómo es la sociedad de Ferrolterra con una causa como la de la lucha contra el cáncer?

Increíblemente solidaria, de verdad. Pero no solo Ferrol, también toda la comarca. Es algo extraordinario. Siempre se dice que Ferrol es una ciudad deprimida, pero mi experiencia me dice que eso es una leyenda: aquí la ciudadanía responde magníficamente bien. Tenemos más participación que A Coruña o Santiago, ciudades mucho más grandes, en las andainas o en las cuestaciones. No soy competitiva y en la junta local no lo es nadie, pero sí me gusta recalcar que la imagen a veces triste de Ferrol no es real. Somos muy solidarios y, ante eso, solo podemos estar superagradecidas.