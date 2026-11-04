Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Música

El grupo de folk BÖJ recibirá el premio Maestro Gregorio Baudot en el Casino Ferrolano

La SAF hará entrega del reconocimiento este jueves 5

Redacción Ferrol
04/11/2026 05:00
Jofre concierto de BOJ
Concierto de BÖJ en el Jofre, el primero en el emblemático escenario de su ciudad
Daniel Alexandre
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Sociedad Artística Ferrolana –SAF– hará entrega del Premio de la Música Maestro Gregorio Baudot de este año a la banda local de folk BÖJ. Esta agrupación recibirá su galardón este jueves 5, en un acto que se celebrará, a partir de las 19.30 horas, en el Casino Ferrolano (calle Real 100). Además, durante el evento, también se distinguirá al socio de Honor.

Despúes de haber acogido la exposición colectiva comisariada por Corín Cervera durante el pasado mes de octubre, la SAF vuelve a la actividad en las mismas instalaciones para entregar uno de sus premios, que en esta ocasión recae en una formación que el año pasado se estrenó en el Jofre, tras haber actuado en escenarios de gran prestigio en el género, como el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, y por distintos puntos del territorio estatal. Ricardo Mouriño, Fausto Escrigas, Rubén Gómez, Pablo Vergara y Cibrán Seixo son los integrantes del proyecto, que acaba de presentar su disco ‘Hora Zulú’.

Además del reconocimiento musical, la SAF entregará en este mismo encuentro el título de socio de Honor al gerente de la Fundación Exponav, Rafael Suárez Pérez.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620