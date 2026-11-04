El grupo de folk BÖJ recibirá el premio Maestro Gregorio Baudot en el Casino Ferrolano

Concierto de BÖJ en el Jofre, el primero en el emblemático escenario de su ciudad Daniel Alexandre

La Sociedad Artística Ferrolana –SAF– hará entrega del Premio de la Música Maestro Gregorio Baudot de este año a la banda local de folk BÖJ. Esta agrupación recibirá su galardón este jueves 5, en un acto que se celebrará, a partir de las 19.30 horas, en el Casino Ferrolano (calle Real 100). Además, durante el evento, también se distinguirá al socio de Honor.

Despúes de haber acogido la exposición colectiva comisariada por Corín Cervera durante el pasado mes de octubre, la SAF vuelve a la actividad en las mismas instalaciones para entregar uno de sus premios, que en esta ocasión recae en una formación que el año pasado se estrenó en el Jofre, tras haber actuado en escenarios de gran prestigio en el género, como el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, y por distintos puntos del territorio estatal. Ricardo Mouriño, Fausto Escrigas, Rubén Gómez, Pablo Vergara y Cibrán Seixo son los integrantes del proyecto, que acaba de presentar su disco ‘Hora Zulú’.

Además del reconocimiento musical, la SAF entregará en este mismo encuentro el título de socio de Honor al gerente de la Fundación Exponav, Rafael Suárez Pérez.