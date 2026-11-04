El Foro Cidadán afirma que un cambio de Gobierno no afectará a su actividad reivindicativa

El encuentro con los medios se celebró en la sede de la asociación Amigos do Ferrocarril Jorge Meis

En poco más de tres semanas tendrán lugar las elecciones generales que determinarán el próximo Gobierno de España. Este posible cambio de Ejecutivo, independientemente del color que sea, no alterará la actividad reivindicativa del Foro Cidadán polo Ferrocarril, que expresó su intención de que el trabajo realizado durante los últimos dos años “non caia no olvido”, pues responde a un “anhelo” de la ciudadanía.

Así lo afirmaron este miércoles varios de sus integrantes durante la presentación del próximo acto de protesta de la entidad, una concentración frente a la estación de tren de Ferrol convocada para el sábado, día 7, a las once de la mañana. De este modo, dedicar unos momentos al recuerdo de las víctimas del accidente de Urda, los portavoces explicaron que la intención inicial era realizar, además de la mencionada, una segunda movilización a finales de mes con motivo del aniversario de la gran manifestación del pasado 2025, pero que la disolución de las Cortes alteró esos planes.

En esta línea, Fernando Ramos, uno de los integrantes de la entidad, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que participe en el acto del sábado, incidiendo en que, si bien no es la masiva convocatoria que habían planteado, el Foro “considera necesario” dar continuidad a las protestas independientemente de quién gobierne. “Nós temos claro que todo o traballo desenvolvido ata o de agora e as reivindicacións que estamos a facer, seguen a ser perentorias, ineludibles”.

A este respecto, el representante insistió en que no importa quien ostente el Ejecutivo central, pues serán las acciones ciudadanas las que garanticen que las peticiones “non caian no esquecemento e teñamos que comezar desde cero”. “Queremos mandar unha mensaxe ás forzas políticas, especialmente a aquelas que teñen posibilidade de gobernar, de que non crean que porque vai haber un cambio aquí imos facer táboa rasa e que o que xa se fixo, quedou atrás”, avisó.

En cuanto a la continuidad de las reuniones que siguen haciendo con las diferentes formaciones –la última tuvo lugar el pasado martes, día 3, con el BNG en el Ateneo–, desde el Foro se señaló que la idea es seguir celebrándolas, pero insistió en que no se iba a permitir que estos encuentros se empleasen como vehículo para mensajes electorales. De igual modo, la plataforma puso el foco en el retraso que lleva España en relación a la modernización de infraestructuras ferroviarias, especialmente las de Cercanías, alertando de que el año 2033 marca el límite extendido establecido por la Unión Europea para la liberalización de este servicio –lo que se traduciría en una potencial privatización del mismo–.

Por último, el Foro expresó su preocupación por que el futuro Gobierno pueda paralizar ciertos avances internos relativos a sus peticiones de los que tienen constancia.