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Presentación

El exteniente Luis Gonzalo Segura saca a la luz fraudes y falacias en el libro que lo traerá de vuelta a Ferrol, ‘España, Cara B’

La asociación cultural Fuco Buxán invita al encuentro con el autor en el Ateneo Ferrolán

Redacción Ferrol
04/11/2026 22:23
Luis Gonzalo Segura en el centro cívico de Canido, en 2023, cuando vino a presentar el libro 'La trampa ucraniana'
Luis Gonzalo Segura en el centro cívico de Canido, en 2023, cuando vino a presentar el libro 'La trampa ucraniana'
Daniel Alexandre
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La asociación cultural Fuco Buxán vuelve a invitar a Ferrol al escritor y analista político madrileño Luis Gonzalo Segura, esta vez para presentar ‘España, Cara B: Farsa, corrupción y fraude’, un libro que va por la tercera edición y que dará a conocer este jueves 5, a las 19.00 horas, en el Ateneo (calle Magdalena 202-204).

“En España para denunciar y perseguir a los corruptos hace falta ser casi un héroe”, sostiene este autor que, como teniente de las Fuerzas Armadas, fue expulsado y estigmatizado en 2015, a raíz de su denuncia pública “de corrupción, abusos, acosos e privilexios anacrónicos”, recuerda la asociación.

Como historiador, Gonzalo Segura publicó novelas y ensayos como por ejemplo ‘Un paso al frente’, ‘Código rojo’, ‘El ejército de Vox’ o ‘La trampa ucraniana’, todos presentados en Ferrol de la mano de Fuco Buxán, mientras que en esta ocasión abordará falacias y fraudes en instituciones, política y periodismo.

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