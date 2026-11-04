Concello y Aspanaes colaboran para la realización de prácticas

Una iniciativa de Aspanaes Cedida

Una persona con Trastorno del Espectro Autista –TEA– realizará prácticas prelaborales en el Concello de Ferrol, según anunció el pasado lunes el alcalde, José Manuel Rey Varela, tras la Xunta de Goberno en la que se dio luz verde al convenio que lo hace posible entre la administración local y la Asociación de Pais e Nais de Persoas con Autismo de Galicia –Aspanaes–.

El regidor explicó que Ferrol sigue “avanzando no seu compromiso coa inclusión social e laboral das persoas con discapacidade”, incidiendo en que el Concello “aposta pola autonomía persoal e pola igualdade de oportunidades” a través de iniciativas “que favorezan a participación social e a inclusión sociolaboral das persoas con discapacidade”.

En ese sentido, la persona con TEA que desarrollará estas prácticas lo hará en un entorno municipal ordinario y con el acompañamiento y seguimiento de Aspanaes durante todo el proceso, que abarca desde ayer martes hasta el 31 de enero del año que viene.

El objetivo de esta medida es favorecer el desarrollo de las capacidades y competencias del alumno, con la finalidad de facilitar “unha experiencia enriquecedora e favorecer a súa autonomía e inclusión no ámbito laboral”, señaló el alcalde.