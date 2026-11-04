Cofer organiza un curso para utilizar el WhatsApp como herramienta para vender más

El presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro D. Alexandre

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– organiza el 17 de noviembre un curso sobre el uso profesional de la aplicación de mensajería WhatsApp como canal de venta. Se trata de una acción formativa gratuita que Cofer desarrolla gracias al convenio de colaboración firmado con el Concello. La iniciativa busca mejorar las competencias digitales y comerciales de personas emprendedoras, autónomas y responsables de pequeños negocios.

La formación se desarrollará en horario de mañana, entre las 9.30 y las 13.30 horas en el edificio de usos múltiples que la organización empresarial tiene en Punta Arnela. La consultora Item-Aga será la encargada de impartir el curso, que ofrece un número de plazas limitado y para el que, por lo tanto, es necesario formalizar la inscripción en https:/cofernet.com/ o llamar a los teléfonos 981 333 305 y 981 333 322.

El curso abordará, entre otras cuestiones, las diferencias entre el alcance de las redes sociales convencionales y el impacto de la mensajería directa, la elaboración de textos adaptados a unos objetivos comerciales concretos y las estrategias para captar suscriptores y fidelizar a un público objetivo. Habrá una importante carga práctica.