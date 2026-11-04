Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Cofer organiza un curso para utilizar el WhatsApp como herramienta para vender más

Se celebra el día 17 y es gratuito

Redacción Ferrol
04/11/2026 11:22
Exponav mesa redonda de Cofer
El presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro
D. Alexandre
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– organiza el 17 de noviembre un curso sobre el uso profesional de la aplicación de mensajería WhatsApp como canal de venta. Se trata de una acción formativa gratuita que Cofer desarrolla gracias al convenio de colaboración firmado con el Concello. La iniciativa busca mejorar las competencias digitales y comerciales de personas emprendedoras, autónomas y responsables de pequeños negocios.

La formación se desarrollará en horario de mañana, entre las 9.30 y las 13.30 horas en el edificio de usos múltiples que la organización empresarial tiene en Punta Arnela. La consultora Item-Aga será la encargada de impartir el curso, que ofrece un número de plazas limitado y para el que, por lo tanto, es necesario formalizar la inscripción en https:/cofernet.com/ o llamar a los teléfonos 981 333 305 y 981 333 322.

El curso abordará, entre otras cuestiones, las diferencias entre el alcance de las redes sociales convencionales y el impacto de la mensajería directa, la elaboración de textos adaptados a unos objetivos comerciales concretos y las estrategias para captar suscriptores y fidelizar a un público objetivo. Habrá una importante carga práctica. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620