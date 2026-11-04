Arde un vehículo en el kilómetro 36 de la AP9, en Ferrol

Los bomberos, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local acudieron al lugar Jorge Meis

Efectivos de los Bombeiros de Ferrol se tuvieron que desplazar en la mañana de este miércoles hasta el kilómetro 36 de la AP9, en Ferrol, para sofocar las llamas de un vehículo que se encontraba ardiendo en el enlace con la FE-15.

Tal y como explican desde la central de emergencias, fueron varios los particulares que llamaron alertando del suceso, incluido el propietario del coche, que se encontraba fuera del mismo.

Desde el 112 se dio aviso tanto a los bomberos, que acudieron con tres vehículos, como a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local. Por el momento se desconocen las causas que provocaron las llamas.