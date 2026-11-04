Amparanoia revive en Ferrol con el concierto de Amparo Sánchez en La Room

Amparo Sánchez también es escritora y productora Cedida

La cantante y compositora granadina, nacida en Alcalá la Real (Jaén), Amparo Sánchez, más conocida por el nombre de la banda con la que se popularizó a partir de los años 90, Amparanoia, volverá a actuar en Ferrol este viernes 6. Su concierto tendrá lugar en La Room (calle del Sol 142), que abrirá las puertas a las 20.30 para empezar el concierto a las 21.00 horas.

Entre los directos que están sirviendo de despedida a la gira ‘Ritual Sonoro’ (Mamita Records, sello del que estuvo al frente durante dos años) figura esta cita en la ciudad, para donde tiene preparado un formato acústico íntimo, en el que combinará momentos destacados de su trayectoria con canciones de este último disco, en el que contó con la participación de Raly Barrionuevo, músico argentino de folklore, y Willy Fuego, catalán apasionado de la rumba y su fusión con estilos como el reggae, la cumbia o las melodías balcánicas.

Así, Amparo Sánchez presenta la actualidad de su proyecto sin perder unas raíces que la han proclamado una de las pioneras en la música de mestizaje en España.

Debido a las características de este concierto, que se plantea como un bolo tranquilo, según trasladan desde la sala, la artista solicita que el público escuche en silencio, sin molestar a las personas que uno tiene alrededor.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir únicamente a través de este enlace a página web de Mutick, disponibles por el precio de 12 euros, mientras que al comprarlas en la puerta costarán 15.