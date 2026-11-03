Tres ferrolanos consiguen premio en la sección de Teatro Pro del Xuventude Crea 2026

La obra de los artistas locales ganadora del segundo premio XVII Xuventude Crea trata varios temas de actualidad Espectáculos Valente

Al escenario del Salón Teatro de Santiago de Compostela acaban de subir tres ferrolanos, representando la obra ‘Algo provisional’ en la final de la modalidad de Teatro Pro del concurso Xuventude Crea 2026. La propuesta obtuvo el segundo premio, que será entregado en una gala junto al resto de distinciones de las 15 especialidades, una vez se resuelvan todas.

Candela Ferro, Sandra Zarco y Roberto Vázquez, naturales de Ferrol, se presentaron al certamen que organiza la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude bajo el seudónimo de Forza 5 Teatro. La pieza seleccionada está protagonizada por dos mujeres, y a través de las mismas van saliendo en escena temas de actualidad relacionados con la estabilidad laboral o el acceso a la vivienda, entre otros.

En esta XVII edición del Xuventude Crea y en la misma categoría, la primera posición fue para ‘Planeta Pop. A Alien que se converteu en superestrela’, de las viguesas Lara Álvarez y Elsa Comesaña que, además de la cantidad de 2.000 euros, tendrán la posibilidad de colaborar con el Centro Dramático Galego. Por otra parte, el tercer premio recayó en ‘Oh, Sara’, una pieza basada en un trabajo de fin de estudios de Pepa Sofía Suárez, que se presentó como Sara Bernhart.

La sección de Teatro Pro se destina a compañías de nueva creación, profesionales emergentes y grupos formados por alumnado o estudiantes egresados de la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, y precisamente las tres propuestas ganadoras corrieron a cargo de personas formadas en este centro público.