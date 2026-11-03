Ferrol
Recibimiento a 'As do molido' en el Concello de Ferrol
El alcalde, José Manuel Rey, hizo entrega de una litografía a las protagonistas del libro que salió a la luz por el Día da Muller Rural
El alcalde, José Manuel Rey Varela, recibió este lunes en el Concello, e hizo entrega de una litografía conmemorativa, a las mujeres que protagonizan el libro ‘As do Molido. Angueiras invisibles das mulleres rurais de Ferrol’, presentado por el Día da Muller Rural y obra de Marta Corral, con imágenes de Catu Martínez.
El regidor les agradeció su labor a lo largo de los años y puso en valor que son una figura fundamental de la historia de la ciudad.