Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Recibimiento a 'As do molido' en el Concello de Ferrol

El alcalde, José Manuel Rey, hizo entrega de una litografía a las protagonistas del libro que salió a la luz por el Día da Muller Rural

Redacción Ferrol
03/11/2026 12:39
José Manuel Rey Varela, recibe ás mulleres participantes no libro As do MolidoMulleres Rurais
José Manuel Rey Varela recibió a las mujeres participantes en el libro 'As do Molido'
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El alcalde, José Manuel Rey Varela, recibió este lunes en el Concello, e hizo entrega de una litografía conmemorativa, a las mujeres que protagonizan el libro ‘As do Molido. Angueiras invisibles das mulleres rurais de Ferrol’, presentado por el Día da Muller Rural y obra de Marta Corral, con imágenes de Catu Martínez.

Un momento del coloquio en el que tomaron la palabra mujeres protagonistas de las historias

Ferrol salda una deuda con “as do molido” en su homenaje a las mujeres del rural

Más información

El regidor les agradeció su labor a lo largo de los años y puso en valor que son una figura fundamental de la historia de la ciudad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620