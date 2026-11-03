Leticia Rey actuará en los Xoves da Capela que se celebran en el Torrente Ballester de Ferrol

‘Danza Luz’ es el último disco de Leticia Rey, el segundo en formato largo Cedida

Una de las voces que más destacan por su calidad en el panorama de Galicia es la de la compositora Leticia Rey, la artista que vendrá con su banda para ofrecer el concierto de esta semana del ciclo Os Xoves da Capela. La cita tendrá lugar este jueves 5, a las 20.30 horas en la capilla del centro cultural Torrente Ballester y, como siempre en este programa que propone la Concellería de Cultura de Ferrol, las entradas están disponibles a 3 euros.

La cantante, que compone todas sus canciones con letras en gallego, subirá al escenario junto a Iago Mouriño, en el teclado; Vadim Yukhnevich, en el acordeón, y Benxamín Otero, en el corno inglés y en la cajita de música.

El último espectáculo de esta formación es ‘Danza Luz’, una propuesta que va más allá del concierto e incorpora la danza, así como un coloquio final con el público para comentar sensaciones y hablar del proyecto creativo. Asimismo, los juegos de luces y de sombras o el vestuario diseñado expresamente para la obra tienen su papel a la hora de despertar emociones en el patio de butacas.

Los pases ya se pueden adquirir en el teatro Jofre, en el propio centro cultural Torrente Ballester o a través de la página web de Ataquilla.