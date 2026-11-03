La Fiscalía pide 24 y 28 años para los acusados de intentar matar a dos vecinos de Recimil

Restos de la intervención de los equipos sanitarios tras la agresión AEIG

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogió este martes la primera de las dos sesiones del juicio de un padre y un hijo, residentes en la ciudad naval, a los que se les acusa de sendos delitos de asesinato en grado de tentativa contra otros dos vecinos –de idéntica relación familiar–. Así, esta primera vista se centró en los testimonios de las dos víctimas, así como de la pareja del de menor edad y de los policías que instruyeron el caso en su momento.

Los hechos, que tuvieron una gran repercusión mediática en Ferrol al viralizarse varios vídeos del brutal ataque, se remontan a la noche del 31 de octubre de 2025, cuando uno de los acusados –el padre– inició una discusión con los agredidos a bordo de su furgoneta. Tras conducir varios metros en dirección prohibida desde la avenida de Vigo hasta la plaza Camilo José Cela, el primero se bajó del vehículo portando en sus manos una katana de grandes dimensiones, continuando la riña.

En ese momento, el segundo acusado atacó por la espalda con un machete a la víctima de menor edad, atestándole un gran tajo en la cabeza. Así, ambos encausados intentaron acabar con la vida de los ahora denunciantes, tratando incluso de atropellarlos con la furgoneta –que acabó estampada en el ventanal de una cafetería de la zona–, antes de darse a la fuga. Los heridos, detalla el escrito judicial, lograron salvarse gracias a que se refugiaron en un portal cercano, tras lo cual fueron atendidos en el punto por el 061 y trasladados de urgencia al hospital Arquitecto Marcide.

De este modo, durante la vista el progenitor agredido aseguró que no había “rencillas” entre las dos familias y que tampoco se había dado una provocación durante la discusión inicial, insistiendo en que incluso eran “amigos de la infancia. “Estaba con mi hijo y con mi nuera, yo iba a aparcar y ellos se bajaron del coche”, relató, asegurando que, posteriormente, amenazaron al de menor edad. Asimismo, este último detalló que, en plena riña, sintió que le atacaron por la espalda, en referencia al primer machetazo sufrido en la cabeza.

La segunda sesión del juicio, en la que declararán los dos acusados, tendrá lugar mañana mismo a las 10.00 horas. La Fiscalía, como detalla el escrito de calificación, solicita una pena de 24 años de prisión para el padre y 28 para el hijo –12 y 14, respectivamente, por cada una de las agresiones–, así como una indemnización de 5.000 euros para el de mayor edad, de 10.000 para el más joven por los daños causados, más otras dos de 25.000 euros por los perjuicios causados a ambos.