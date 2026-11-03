La campaña de la navaja comienza con buenos precios: más de 18 euros por el tamaño grande

Descarga de navaja en la lonja de Curuxeiras Jorge Meis

El arranque de la campaña de extracción de la navaja, que se mantendrá activa hasta el mes de enero, da un respiro a parte del sector marisquero de la ría de Ferrol, que con la recolección de esta especie y la que llegará la próxima semana –centolla– da por iniciada la “precampaña” de Navidad. Y lo hizo, además, con buenos precios, alcanzando, en el caso de la subasta en la cofradía de Ferrol los 18,20 euros para el tamaño más grande, según explicó este martes el patrón mayor, Gustavo Chacartegui. En Barallobre, por su parte, la cotización osciló entre los 14 y los 18,50, aseguró el portavoz de la agrupación, Jorge López.

Aunque hay estos primeros días menos embarcaciones de las que podrían salir a faenar –son 26 las que permite el plan de explotación específico aprobado por la Consellería do Mar–, las impresiones iniciales son buenas, aunque, como comentaba ayer Chacartegui, “ya no es como el primer y el segundo año que empezamos a sacarla de la zona de entre castillos, que los cupos se completaban a media mañana. Ahora ya cuesta más, pero se están cogiendo”, dijo.

En lo que coinciden ambos patrones mayores es en la calidad del producto. La navaja de la ría de Ferrol tiene un aspecto distinto a la de Ares, al ser más oscura pero también con un tamaño medio más grande, que tiene mucha demanda en la hostelería.

De hecho, en estas primeras jornadas se está vendiendo prácticamente toda para el mercado exterior. “Está teniendo muy buena aceptación, tanto en la restauración como en particulares”, afirmaba Jorge López, que espera que la semana que viene, con la incorporación de otras cinco embarcaciones más de su pósito se pueda pasar de los 75 kilos despachados en estas primeras jornadas a alrededor de 200.

En el caso de Ferrol, prácticamente toda la navaja acabará en el mercado catalán, al que surte la empresa boirense Maresmar, principal cliente del pósito en esta campaña.

Está por ver cómo evoluciona la recolección en las próximas jornadas y, aunque se está constatando menos abundancia que en campañas anteriores, las cofradías están convencidas de que el resultado final será bueno. Además, para ayudar en la sostenibilidad del recurso, en las reuniones preparatorias los participantes –un total de 50 buceadores de los pósitos de Ferrol, Barallobre, Mugardos, Miño y A Coruña– acordaron reducir los días de faena en noviembre –solo extraen de lunes a jueves– para poder ampliarlos en diciembre. No se trabajará en las jornadas de Nochebuena y fin de año.

El inicio de la campaña coincide con el parón en el marisqueo a flote en la ría. Estará así durante todo este mes de noviembre, con la perspectiva de recuperar la actividad en la campaña de Navidad. Serán unas semanas de trabajo antes de que, a comienzos de enero, se ponga en marcha un nuevo cese de actividad, que tendrá una duración de unos cinco meses.