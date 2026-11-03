La asociación Aprende a Voar presenta sus actividades y los cambios en sus instalaciones

La asociación tiene su sede en la antigua Aula de Ecoloxía Urbana Jorge Meis

Con un karaoke reanudará este viernes, 6 de noviembre, la asociación Aprende a Voar el programa de actividades para los próximos meses. Será de 22.00 a 00.00 horas en el edificio de lo que fue el Aula de Ecoloxía Urbana en el Cantón de Molins, que la entidad ha remozado para convertirlo, explica, en un “espacio de encuentro abierto a personas de todas las edades”.

Esta propuesta, informa la entidad, se repetirá el primer viernes de cada mes, con aforo limitado y consumiciones a precios asequibles.

Las propuestas tendrán continuidad el 27 de este mes, con el club de lectura, que en este caso se centrará en la novela ‘La librería del señor Livingstone’, de Mónica Gutiérrez. Comenzará a las 20.00 horas y la sesión estará dirigida por Mar Dorrio, licenciada en Humanidades. Entre los participantes se sortearán vales descuento para comprar en las librerías de Ferrol. La siguiente actividad será el bingo solidario a beneficio de la asociación Virgen de Chamorro, el 19 de diciembre a las 19.00 horas.

Aprende a Voar cuenta entre sus asociados con personas con discapacidad motora y apuesta por un ocio inclusivo e intergeneracional “donde compartir experiencias, descubrir nuevas aficiones y disfrutar del tiempo libre sin barreras ni diferencias”.