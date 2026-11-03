El PSOE pide una actuación de urgencia en el saneamiento del entorno de la calle Pedregás

Desperfectos junto a una boca de alcantarillado en el vial Daniel Alexandre

El grupo municipal socialista de Ferrol denunció este martes la falta de respuesta por parte del gobierno local a la demanda de los vecinos de la calle Pedregás sobre la renovación de las redes de saneamiento y suministro de agua, de “extrema antigüidade” y con averías constantes. A través de un escrito, la formación lamentó “a absoluta desatención” del ejecutivo ante una problemática “que afecta gravemente á salubridade” y que, además, supone un importante derroche “nun momento marcado pola seca”.

En este sentido, el concejal Julián Reina afirmó que el sistema, que data de 1965, sufre “roturas continuas debido ao deterioro do material” y que Emafesa, “para reducir a presión na rede”, mantiene “abertos permanentemente” los hidrantes y bocas de riego, “que perden auga de forma continuada”. Asimismo, el socialista critica que la empresa mixta tenga que instalar válvulas de sangría como solución a las nuevas averías provocadas por los “parches” empleados en las anteriores.

Como consecuencia, aseguró el representante, “os veciños padecen cortes prolongados que os deixan entre seis e sete días sen subministración”, teniendo muchos de los afectados que “convivir con garrafas nas súas casas para facer fronte ás emerxencias cotiás”. Esta situación, insistió el edil, ya le fue comunicada por escrito al Concello por los propios residentes en octubre de 2024 –con recogida de firmas incluida–, pero desde entonces no han tenido respuesta.

Por último, Reina Villalón censuró “a evidente contradición” del ejecutivo en relación a estas canalizaciones, señalando que, mientras los operarios que retiran estos tubajes de uralita deben emplear equipo especializado estanco, “as familias da rúa Pedregás continúan cociñando e bebendo a auga que transporta” esa misma red.