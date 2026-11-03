El palacio municipal acoge la presentación de la XI edición de los Premios Paraugas

Foto de familia tras la presentación de la gala Jorge Meis

Ferrol volverá a ser, por cuarto año consecutivo, la capital gallega de la comunicación y la mercadotecnia, acogiendo el próximo día 13 la décimo primera edición de los Premios Paraugas. Es por ello que, en previsión del evento, el palacio municipal ferrolano fue el escenario elegido para presentar la gala, que volverá a celebrarse en el teatro Jofre, así como la lista de los finalistas y el Premio de Honra Galicia Calidade, que recibirá José María Fonseca Moretón.

Así, fue Marta Ferro, presidenta del Clúster de Comunicación de Galicia –promotor del evento– la encargada de introducir la cita en compañía del alcalde, José Manuel Rey; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el secretario xeral da Lingua, Valentín García; el presidente de la Autoridad Portuaria, José Antonio Álvarez; y el director del área Ferrol-Ortegal de Abanca, Óscar López. La responsable del ente empresarial, durante su intervención, avanzó que se trataba de una edición cargada de novedades, como la creación de más categorías de cara a reflejar mejor la realidad del sector.

En este sentido, Ferro señaló que el objetivo de esta evolución de los galardones era “representar mellor a realidade da nosa industria”, poniendo como ejemplo el reconocimiento independiente de los diseños gráfico y digital, así como el trabajo en redes sociales o las estrategias de comunicación y de imagen de marca. Otro de los cambios más significativos en la inminente edición es la categoría específica de proyección de Galicia, explicando la directiva que, con ella, se quiere dar visibilidad al trabajo de agencias y especialistas de la Comunidad fuera de ella y que contribuyen también a promover el territorio y su cultura, entre otras.

En cuanto al jurado, la presidenta avanzó que está compuesto por 15 profesionales de reconocido prestigio. Finalmente, tras leer la relación de finalistas –que no contó con empresas del entorno de Ferrol, Eume y Ortegal–, Marta Ferro avanzó que también sería la primera gala que sería retransmitida en directo a través de la TVG.

Por su parte, el director xeral da Lingua, Valentín García, puso en valor el sector de la comunicación, incidiendo además en la velocidad cada vez más elevada en la que los mensajes y las campañas viajan gracias a la democratización de las redes. A este respecto, el representante expresó su satisfacción por el papel destacado que tiene Galicia en esta área, no solo por su capacidad, sino también por la proyección cultural y social que viene pareja a esta actividad, insistiendo en que “hai moito que temos que ensinar ao mundo”.

El alcalde, último en tomar la palabra, agradeció la confianza de la entidad a la hora de escoger la urbe naval para celebrar esta gala, afirmando que, gracias a ello, el municipio formaba parte ya de la historia misma de los premios. “O Clúster viu moito máis aló do Ferrol que todos coñecemos e escolleu levar os seus premios a unha cidade con carácter, con industria, con talento e coa capacidade xa coñecida de reinventarse”, reivindicó el regidor ferrolano.