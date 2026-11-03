El BNG reafirma su apoyo al Foro Cidadán de cara a la protesta del próximo sábado
Los nacionalistas se reunieron hoy martes con representantes de la entidad ferrolana
Representantes del Bloque Nacionalista Galego mantuvieron este martes un encuentro con el Foro Cidadán polo Ferrolcarril para profundizar en el acto de protesta convocado por esta plataforma para el próximo sábado, día 7. La reunión, celebrada en las instalaciones del Ateneo Ferrolán, contó con la participación del cabeza de lista por A Coruña al Senado, Bieito Lobeiro, y la coordinadora comarcal y primera sustituta del anterior en la candidatura, Pilar Lozano.
Así, Lobeira reafirmó que el compromiso de la formación “co futuro do ferrocarril en Ferrol non nace dunha campaña electoral, senón de décadas e de toda a súa existencia en defensa do dereito de ter un tren digno e constante”, asegurando que el BNG “fará bandeira desta reivindicación” en la Cortes estatales. De igual modo, el político incidió en que la consecución de este objetivo va pareja al “peso” de la formación en el Congreso y el Senado.
“Ferrol ten dereito a conquistar o seu futuro cun tren digno, á altura das necesidades da súa poboación”, afirmó, condenando, al mismo tiempo, “o maltrato e o castigo ao que historicamente o goberno español ten para con esta comarca e a esta cidade”. Por último, tanto Lobeira como Lozano reafirmaron el compromiso del BNG con el Foro Cidadán polo Ferrocarril, avanzando su intención de participar en la mencionada protesta, “como o fixo ao longo de toda a súa actividade”.