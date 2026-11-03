El Área Sanitaria de Ferrol apuesta por una nueva ética de los cuidados: "A vellez non é unha enfermidade"

Una de las siete ponencias de la jornada Área Sanitaria

‘Vellez como proxecto común: ética do coidado e responsabilidade colectiva’ fue el tema de la jornada que el pasado viernes organizó el Comité de Ética Asistencial del Área Sanitaria de Ferrol con la participación de más de un centenar de profesionales.

El objetivo era “repensar colectivamente os retos do envellecemento desde a ética do coidado”, para lo que se abordó no solo la necesidad de acometer una actualización teórica, sino también la identificación de buenas prácticas “e o impulso de cambios concretos nas políticas e prácticas do coidado”.

Así, partiendo de que el envejecimiento es uno de los principales desafíos sociales, pero también sanitarios y éticos de este siglo, el cambio demográfico que se ha producido debe conducir a un replanteamiento “das nosas concepcións”.

Los asistentes pudieron hablar sobre la necesidad de superar el “paradigma principialista”, que se centra en conceptos como la autonomía individual, la beneficencia o la justicia distributiva, un enfoque que, explicaron, “presenta importantes limitacións cando se aplica ao coidado de persoas en situación de vulnerabilidade e dependencia”.

Por ello, los siete ponentes insistieron en que la nueva ética del cuidado debe ofrecer “un marco alternativo e complementario” que sitúa en el centro “a dimensión relacional do ser humano, a interdependencia como condición inherente e o coidado como práctica moral fundamental”.

En este paradigma, la vulnerabilidad, subrayaron, no puede verse como un “déficit”, sino como una característica constitutiva del ser humano “que se fai máis visible en certas etapas vitais”. A esto debe añadirse una acción clara en favor de la promoción de la autonomía relacional.

Además, se destacó la importancia de “mirar aos ollos dos e das pacientes”, las formas que se emplean a la hora de transmitir los mensajes y, también, la urgencia de respetar al paciente en toda su integridad, es decir, “eliminando a infantilización ou evitando valorar a idade como un factor diagnóstico único sen contextualizar. A vellez non é unha enfermidade e non é un dato que debe condicionar a asistencia”.