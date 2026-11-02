Una jornada en Ferrol atiende a la salud de los profesionales de emergencias de la comarca

Los participantes pudieron probar el modelo creado en el Campus Industrial y otros cinco comerciales Cedida

Bomberos, equipos de rescate y personal sanitario fueron este mismo lunes 2 el público predilecto de una jornada de sensibilización y demostración sobre el uso de exoesqueletos pasivos pensados para la prevención de lesiones musculoesqueléticas. Estos están especialmente expuestos a este tipo de daños, particularmente en la zona lumbar, así como los profesionales de emergencias en general, que fueron los protagonistas del encuentro desarrollado en el Laboratorio de Enxeñaría Mecánica, situado en el edificio de Talleres del Campus Industrial de Ferrol.

Entre los principales atractivos del programa figuraba la presentación del primer prototipo de exoesqueleto pasivo desarrollado, en el marco del proyecto europeo ExoCare, por el propio Laboratorio de Enxeñaría Mecánica, que pertenece al Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–. Se trata de un dispositivo textil ligero, de bajo coste y diseñado para contribuir a reducir la carga en la zona lumbar durante la realización de determinados esfuerzos físicos.

Además, la condición de exoesqueleto pasivo permite prescindir de motores o baterías, facilitando su uso en distintos entornos laborales, por lo que también se dieron a conocer y a probar otros cinco modelos comerciales, que vinieron de la mano de la empresa Proquicel. Por otra parte, también se desarrolló una charla sobre el funcionamiento de esta tecnología y su papel en la prevención de riesgos laborales.

La jornada, que contó con la participación del investigador del Laboratorio de Enxeñaría Mecánica, Florian Michaud, y del responsable de Proquicel, Yago Blanco, fue propuesta por la cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, que impulsan la Universidade da Coruña –UDC– y la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, y que está adscrita a la Facultade de Ciencias do Traballo del Campus local.

Cuidar a cuidadores

El proyecto europeo en el que se enmarca el desarrollo del prototipo, ExoCare, tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las personas cuidadoras en la Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, particularmente mediante la prevención de las lesiones lumbares derivadas de la movilización de los usuarios o pacientes. Por otra parte, está prevista la creación de un banco de exoesqueletos compartidos, promoviendo así un sistema más accesible y sostenible.

Hasta este momento ya se han fabricado las 10 primeras unidades, que están preparadas para su testeo en los ‘Living Labs’ de ExoCare, una iniciativa enmarcada en el programa Interreg VI España-Portugal 2021-2027, que cuenta con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.