O Ateneo Ferrolán cumpre 50 anos de labor cultural ininterrompida
Refundada en 1976, a entidade sobrevive aos novos tempos con presenza no dixital e sen deixar de abrir as portas
Os 50 anos que se cumpren neste 2026 da refundación do Ateneo Ferrolán terán un espazo de seu no próximo número da revista Atenea, a publicación que edita esta histórica entidade dende 1999, comezando a distribuírse en papel e continuando actualmente no repositorio dixital. Este é un dos grandes exemplos que constatan a súa adaptación aos tempos (onde se poden atopar moi diversos fondos hemerográficos, bibliográficos e audiovisuais), sen esquecer ao mesmo tempo a importancia de “mirarse aos ollos, de interactuar” nun espazo aberto ao público sen custe ningún (salas para exposicións e actividades), con especial interese en dar cabida ás “novas iniciativas”, por suposto tamén das xeracións predestinadas a coller o testemuño.
Xa sen a “mochila” daquela “débeda contra o Ateneo que foi moi difícil de superar”, recorda o presidente da asociación, Xabier Montero Dongil, sobre aquel caso que implicara a unha empresa de mudanzas nos anos nos que se restaurou e uniu o que un día foron dúas edificacións separadas, neste momento “estamos estables económicamente”.
“Rompimos a inercia que había” historicamente a nivel de transparencia, engade, e “se queres saber as contas do Ateneo non tes máis que ir ao rexistro público”, onde se pode comprobar como “o 60% dos ingresos son cuotas, que son as que sosteñen o Ateneo”, mentres que o 40% restante corresponderían a axudas públicas.
Esa masa social que supón actualmente a maior parte do financiamento chegou a contar con 1.200 persoas na década de 1980, pouco despois da refundación. “Con todo o que choveu nestes 50 anos, e sobre todo nestas últimas décadas, ter aí 300 persoas que son capaces de soster a sociedade, de ser fieis e que se manteñen, é moi importante”, valora Dongil.
Non obstante, as orixes do ateneísmo en Ferrol remóntanse a aproximadamente 100 anos atrás dende ese renacer que agora se conmemora, uns inicios que distan moito da filosofía actual. “O tipo de actividades que se facían, quenes eran os conferenciantes, que cousas sufragabas... porque claro, eses ateneos, populares populares non eran moito. Eran as elites as que podían, os traballadores e as traballadoras de hoxe eran prácticamente escravos daquela, e se non que llo digan ás cargadoras do Dique”, expresa o presidente, no cargo dende 2018.
A partir da refundación, “hai un balance positivo destes 50 anos: pasou xente moi valiosa pola dirección e creo que no ano 76, cando se decidiu relanzar a actividade ateneísta en Ferrol, foi un paso moi importante, moi comprometido, e, digamos, un acto preconstitucional” digno de destacar porque “a última remodelación do goberno con Franco vivo foi para dulcificar a imaxe pero para continuar o réxime, está constatado por historiadores, e por iso esa acción, da xente que deu ese paso adiante en aquel momento, é moi valorado”.
Xa en pleno século XXI, cun presuposto que “permite actuar, pero sen alegrías”, Montero Dongil traslada, partindo da base de que “creo que o Concello non pode derivar a cultura nunha entidade externa”, que “deberiamos de ter criterios e partidas diferentes” as entidades que, por exemplo, traballan sen ánimo de lucro, ou as que teñen persoal contratado, como é o Ateneo Ferrolán, e as que non. “Falta de medios tecnolóxicos, aínda temos”, apunta, achegando o exemplo dun espazo axeitado para a gravación de podcast.
Tempos novos
“Hai unha transformación no mundo moi importante e eu penso que é imparable”, contextualiza o presidente, o que non quita que un poida deterse nalgún punto para entrenar o mesmo pensamento crítico que, hai ben pouco, chegou a reverter a tendencia de “eliminar os libros de texto e facelo todo en pantallas nos colexios con nenos pequenos”, exemplifica.
“Agora hai unha recuperación da lectura e da comprensión lectora”, explica, convencido da pertinencia de que o Ateneo Ferrolán combine o mundo dixital co presencial, que se materializa na canle de YouTube e no repositorio que continúa medrando en paralelo á biblioteca Ángeles Alvariño deste espazo cultural, que co seu nome lembra á célebre oceonógrafa de Serantes.
“Temos un club de lectura que leva 26 anos” a cargo da profesora Ánxeles Seoane, “cunha ilusión incrible e tan detallista que ata trae flores das que ten na casa” para as sesións. Este grupo conta anualmente con arredor de “35 ou 40 persoas” que aproveitan a experiencia dunha profesional que “leva na actividade cultural dende o Teatro Estudio”, remarca Dongil.
Con todo, “queremos ser rompedores e utilizar as novas persoas que queren buscar un oco na sociedade, que queren traballar para os demais e, nese sentido, hai que favorecer. Igual que hai historiadores, sociólogos, enxeñeiros... sobre todo en Ferrol, que están consolidados e sabes que están aí para colaborar contigo sempre”, non hai que retirar a mirada ao futuro.
Revista Atenea
Está previsto que proximamente, antes de que remate o ano, saia publicado o seguinte número da revista en liña que edita o Ateneo, que precisamente o pasado 2025 lanzou un volume especial con motivo do 8-M, que foi coordinado e deseñado por Sonia Mauriz Pereira, secretaria da entidade.
Todos estes contidos foron elaborados por mulleres, incluíndo un apartado dedicado ao concurso de carteis que organizou a asociación por esta mesma data de reivindicación feminista, dándolle continuidade até o día de hoxe, e polo que ademais dun premio económico tamén se proporciona a oportunidade de expoñer a creación no centro cultural.
As novas páxinas que están por vir incorporarán, ademais das distintas colaboracións, “como punto forte, o tema de Ferrol como espazo de memoria”, adianta o presidente.
Así mesmo, Montero Dongil deu conta de dous proxectos vecellados a esta publicación.Por unha banda, a revista Atenea “tiña unha complementaria, que eran os Cadernos do Ateneo, que se dedicaban a publicitar estudos máis específicos e queriamos recuperalos”, uns contidos que se poden examinar detalladamente a través do repositorio dixital, que se xestiona por medio da plataforma de software libre Internet Archive e accesible dende a súa web.
Por outra parte, dende a asociación pretenden tamén agrupar, co obxectivo de imprimilos nun único exemplar, os números da Atenea exclusivamente dixitais, xa que a partir do 2020, esta publicación renaceu prescindindo do papel despois dun longo período sen editarse.
Cinco asociacións de Ferrol unidas pola memoria democrática
Este luns 2 está prevista a publicación no BOE da resolución definitiva pola que se declara a Ferrol como Cidade de Memoria Democrática, un “recoñecemento á loita obreira, ás vítimas da represión e á defensa das liberdades” que celebran dende as cinco asociacións culturais que levaron a termo o procedemento, co respaldo de 17 profesionais. O Ateneo Ferrolán é unha destas entidades, que conxuntamente con Ferrolterra Antiga, Fuco Buxán, López Bouza e Memoria Histórica Democrática asinaron este domingo 1 un comunicado no que lembran a pertinencia de que o recoñecemento vaia compañado de determinadas actuacións.