Medio millón para completar el pavimentado de Catabois

El vial presenta numerosos baches y fisuras por el gran tráfico que soporta Jorge Meis

El Concello completará el aglomerado de la carretera de Catabois durante la primera mitad del próximo ejercicio 2027. Así lo anunció este lunes el alcalde, José Manuel Rey, después de que la Xunta de Goberno Local (XGL) aprobase el proyecto de pavimentación del último tramo del vial, entre la rotonda que da acceso al hospital Arquitecto Marcide y la FE-13 y la que conecta con la autovía AG-64.

Comienzan los trabajos de arreglo del aglomerado de la avenida de la Residencia Más información

La intervención, según avanzó el regidor, está presupuestada en 544.947 euros y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses. De este modo, teniendo en cuenta los tiempos de licitación y análisis de las ofertas recibidas para esta clase de actuaciones, parece poco probable una adjudicación antes de que termine el año, por lo que cabe esperar que los trabajos concluyan, como muy pronto, a comienzos del próximo mandato.

A este respecto, Rey Varela afirmó que el estado de deterioro del vial se debe a la falta de mantenimiento que sufría desde hacía mucho tiempo y que, por ello, desde el ejecutivo ferrolano se optó por impulsar un plan extraordinario de aglomerados que incluye “actuacións completas para que duren moitos anos”, de cara a renovar paulatinamente la red municipal. De igual forma, el alcalde incidió en que “se sumamos este proxecto que hoxe aprobamos e os dous xa executados en Catabois”, es decir, el aglomerado desde Canido y el da la avenida de la Residencia, el Concello ha destinado más de un millón de euros en la reparación de esta carretera –concretamente 1.082.232 euros, teniendo en cuenta que los importes de las dos primeras intervenciones incluyen impuestos y que el de la tercera es el valor estimado del contrato–.

La intervención

En cuanto a la intervención en sí, José Manuel Rey avanzó que se actuará en una superficie aproximada de 1.800 metros cuadrados, con una longitud de 1,2 kilómetros. Los trabajos, de esta forma, serán muy similares a los acometidos en la avenida de la Residencia, en tanto a que se incluye el recorte de aquellas zonas más dañadas, la reparación de fisuras, el fresado de buena parte del firme –especialmente en aquellas partes urbanizadas– y la posterior aplicación de una capa de aglomerado.

Igualmente, se acometerá una limpieza general de todo el sistema de drenaje –las cunetas de hormigón, el alcantarillado y los colectores–, además de reponer toda la señalización horizontal borrada con el paso de los años. Asimismo, como novedad y con el objetivo de mejorar la seguridad de conductores y peatones, el proyecto incorpora varias mejoras al vial, como son el pintado de un nuevo paso de peatones común en el punto kilométrico 0+820 y la instalación de uno elevado en el 0+145, además de “mellorar os refuxios para a parada de bus” situada a las puertas del centro hospitalario Novoa Santos –no se concretó si la marquesina también será sustituida como ya se hizo en otros puntos del término municipal ferrolano–.

Actuación en Pazos

La renovación del último tramo de la carretera de Catabois no fue el único proyecto de infraestructuras viales aprobado durante la sesión de la XGL. Tal y como avanzó el regidor, durante la reunión semanal consistorial también se dio luz verde al expediente de contratación de las obras de aglomerado del camino de Areosa, en el lugar de Pazos –parroquia de Serantes–, una pista que a día de hoy presenta un estado “moi deteriorado polo paso do tempo e o tránsito de vehículos pesados”.

Se trata, apuntó Rey Varela, de una vía de 583 metros de longitud y cuatro de ancho, viéndose afectada una superficie aproximada de 2.332 metros cuadrados. Por el momento no se han detallado los trabajos que contempla el proyecto, pero se estima que incluirán, entre otros, el saneamiento de la superficie y la aplicación de una nueva capa de pavimento, así como la reposición de la señalización horizontal. La intervención, con un plazo de cuatro meses, está presupuestada en 62.134 euros –sufragados a través del Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (POS+ 2026) de la Diputación de A Coruña–.

Plan extraordinario

Tal y como señaló el alcalde de la ciudad naval, estas dos intervenciones forman parte del plan extraordinario de aglomerados que puso en marcha el gobierno local a mediados de este mismo año y que da continuidad a una propuesta “de choque” anunciada a comienzos de mandato –en el que se incluye, por ejemplo, el primer tramo de Catabois–. Así, la renovación anunciada este lunes se suma a otras actuaciones de reparación de viales muy demandadas por la ciudadanía, como la carretera de Castilla –entre la plaza de España y el puente de las Cabras– o el último segmento de la avenida de As Pías.

La primera de estas –que fue renombrada ‘Proxecto de rexeneración urbana do eixo vertebrador dos barrios de Recimil, Ensanche A-Inferniño, Ensanche B-Ultramar e San Xoán’ para incluirla en el convenio firmado el año pasado entre el Concello y la Consellería de Vivenda–, presupuestada en 543.559 euros, fue licitada a comienzos de septiembre y a día de hoy se encuentra en fase de evaluación; mientras que la segunda –valorada en 671.900 euros– fue anunciada el pasado 26 de octubre y aún no ha comenzado su proceso de licitación.