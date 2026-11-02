Los negocios de hostelería de Ferrol se preparan para una nueva edición del certamen Tapéate

Una edición anterior del Tapéate Archivo

Entre el 12 y el 22 de este mes la hostelería ferrolana celebra una nueva edición de la fiesta gastronómica, Tapéate. Hasta el próximo viernes, día 6, los negocios que quieran tomar parte en el consolidado evento podrán hacerlo, haciendo constar la tapa con la que participan y que servirán a los clientes en el período estipulado.

Con el fin de apoyar esta iniciativa, la Xunta de Goberno Local aprobó este lunes el convenio de colaboración entre el Concello y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol, por un importe de 3.250 euros.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que esta iniciativa se enmarca en el compromiso municipal con la promoción turística y la dinamización económica y social de la ciudad. En este sentido, señaló que uno de sus objetivos es “impulsar iniciativas que contribúan á posta en valor da gastronomía local, ao fortalecemento do sector hostaleiro e á promoción de Ferrol como destino turístico”.

Por su parte, la Asociación de Empresarios y Hostelería de Ferrol tiene entre sus principales fines la representación y promoción de los intereses del sector hostelero local, así como el impulso de diferentes iniciativas que contribuyan tanto a la dinamización de su actividad como a la puesta en valor de la oferta gastronómica de la ciudad.

Durante la pasada edición, se sirvieron más de 19.000 tapas entre los 24 establecimientos que participaron, y en esta cita se espera poder superar dicha cifra.

El jurado, que estará compuesto por tres miembros, expertos en gastronomía y propuestos por la Asociación de Empresarios de Hostelería, otorgará tres premios por importe de 500, 400 y 300 euros para la primera, segunda y tercera clasificada respectivamente. En la valoración se tendrá en cuenta los criterios de presentación, elaboración, degustación y uso de productos autóctonos. Asimismo, habrá un galardón especial del público dotado con 300 euros, que se otorgará a la tapa más votada.

Los locales participantes distribuirán entre sus clientes las tarjetas en las que los consumidores deberán escribir sus datos de contacto y tapa favorita y depositarlas en las urnas dispuestas en los locales. Esas mismas tarjetas servirán como participación en el sorteo de tres bonos de actividad turística en Ferrolterra por valor de 100 euros cada uno.

El sorteo se realizará en la sede de la Asociación de Empresarios de Hostelería el día 27 de noviembre a las 10.00 horas.