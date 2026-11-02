La muestra conmemorativa del tricentenario de los departamentos marítimos, ya en Exponav

El acto incluyó un relatorio, una mesa redonda y visita guiada Jorge Meis

Una jornada divulgativa sirvió este mismo lunes de acto de inauguración a la exposición conmemorativa del tercer centenario de la creación de los departamentos marítimos, organizada por la Armada en la sala Carlos III de Exponav, donde ya se puede visitar esta propuesta que profundiza en la historia de la ciudad ferrolana.

Esta muestra se posibilitó gracias al trabajo de una comisión integrada por los investigadores Juan Antonio Rodríguez Villasante-Prieto, que además firma los dibujos expuestos, Juan Antonio Granados Loureda y Carmen Perales Garat, todos ellos participantes en una mesa redonda. En esta parte del acto, se explicaron las principales ideas que se incorporan en los 10 nuevos paneles, con los que se complementa la exposición itinerante ya existente sobre la creación del Arsenal y de la ciudad de Ferrol.

“Hai tres séculos, no ano 1726, a decisión de establecer aquí un dos principais departamentos marítimos da Coroa marcou para sempre o destino desta cidade e, a partir dese momento, Ferrol deixou de ser só un enclave costeiro para converterse nun dos grandes centros estratéxicos e navais de España”, apuntó el alcalde durante la inauguración, José Manuel Rey Varela, en la que estuvo acompañado del Almirante Jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar.