La Cocina Económica incita a colaborar con el nuevo sistema que llega a Ferrol, Narón y Fene

Cocina Económica, rueda de prensa por la nueva campaña Jorge Meis

La nueva campaña que lanza la Cocina Económica llegará directamente a los buzones de la zona urbana de Ferrol, Narón y Fene, así como a todos los establecimientos que se presten a colaborar simplemente poniendo a disposición folletos. En estos impresos se da a conocer un sistema que facilita la colaboración “para que las personas que estén dispuestas a hacerlo lo hagan ahora”, tal como resaltó el presidente de la entidad, Antonio Tostado, señalando que se enfrentan a la incógnita de si este servicio creado en 1891 tendrá continuidad “más allá de los próximos 10 años”.

La caída de las cifras que se está produciendo, pasando de los 1.500 a los 1.252 socios desde 2013 hasta hoy, ya estaba prevista, según Tostado, que apunta al envejecimiento de la población como la principal causa.

“Ves más afluencia a lo mejor de la juventud en servicios como el voluntariado, porque en ese sentido son activos”, valora el presidente, por lo que, bajo el lema de ‘No está tan lejos ayudar de ser ayudado’, lanzan esta nueva campaña con la vista puesta en la necesidad de las aportaciones que posibilitan alrededor de 160 servicios al día (comidas y cenas).

Tres pasos

La gran diferencia la marcan los tres pasos necesarios para hacer llegar la contribución, pudiendo elegir la cuota libremente: cubrir los datos y firmar, realizar una foto al folleto y enviar por WhatsApp, Telegram o email.

Tal y como trasladó Antonio Tostado como ejemplo, a pesar de lo que pueda parecer, “15 o 20 euros al año como cuota de socio es muchísimo, nos va a permitir continuar”.