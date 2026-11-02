La ciudad de Ferrol, Lugar de Memoria Democrática con 22 espacios reconocidos como emblemáticos

El castillo de San Felipe es uno de los lugares emblemáticos reconocidos EMILIO CORTIZAS

La solicitud de una serie de asociaciones culturales de la ciudad –Ateneo, Ferrolterra Antiga, FucoBuxán, López Bouza y Memoria Histórica Democrática– hace más de un año, avalada por historiadores que dio lugar a un procedimiento de incoación hace ahora un año, concluyó este lunes con la declaración oficial de la ciudad de Ferrol como Lugar de Memoria democrática y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Un total de 22 espacios han sido reconocidos como emblemáticos y representativos de una historia que perdurará para siempre.

La publicación pone en valor los lugares simbólicos y vinculados con la memoria democrática, incluyendo sus coordenadas geográficas y la indicación de su titularidad, entre las que se encuentran desde espacios privados a parcelas o edificios del Estado, la Diócesis, Navantia o el propio Concello de Ferrol.

La ciudad, como consta en el declaración, reúne numerosos rincones vinculados a la defensa de la legalidad republicana, a la represión y a las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante y después de la Guerra, así como a la resistencia frente a la dictadura y a la recuperación de los valores democráticos.

Tras el triunfo de la sublevación militar en julio de 1936, la represión fue inmediata y sistemática: cientos de marineros, obreros, intelectuales y ciudadanos leales a la República fueron detenidos sin garantías, sometidos a consejos de guerra sumarísimos, torturados y ejecutados. El castillo de San Felipe, el presidio de la Escollera, las prisiones navales de Caranza y A Graña y, especialmente, el cementerio civil de Canido fueron escenarios de detenciones, ejecuciones y enterramientos en fosas comunes.

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A estos lugares se suman otros espacios vinculados a la vida democrática, cultural y obrera de la ciudad, como el Teatro Jofre, el Centro Obrero de Cultura y Beneficencia o el Cantón de Molins, así como la memoria de figuras como Concepción Arenal, Ricardo Carvalho Calero y Pablo Iglesias Posse, nacidos en Ferrol y vinculados respectivamente a la defensa del reformismo social, la cultura y la lengua gallegas y los derechos de los trabajadores. En conjunto, todos estos elementos conforman una geografía histórica que permite preservar la memoria.

Listado

Entre los lugares de titularidad del Concello de Ferrol se hallan el castillo de San Felipe, el monolito en memoria del alcalde republicano de Serantes Alejandro Porto Leis, el Cantón de Molíns, el teatro Jofre, el centro Obrero de Cultura y beneficencia, el monumento Dez de Marzal, la casa natal de Ricardo Carvalho Calero, el monolito a Pablo Iglesias Posse y la avenida Mestre García Niebla.

Del Gobierno central, siendo propiedad de diferentes Ministerios, serían la prisión militar de Caranza, el cuartel del Baluarte-archivo intermedio militar del Noroeste, el cuartel de Dolores, el Arsenal militar, el Archivo Naval –Palacio Capitanía– (todos ellos del Ministerio de Defensa); la prisión del partido judicial –actualmente Comisaría de Policía Nacional– y comisaría de policía de San Amaro (del Ministerio del Interior).

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La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol tiene en propiedad otros de los bienes contemplados en la declaración, el cementerio de la iglesia de San Salvador de Serantes y la iglesia de San Rosendo, mientras que la Xunta tiene la titularidad del instituto de Canido. En cambio, a Navantia pertenecen las instalaciones de otro de los lugares de memoria que se recoge, la propia factoría.

Finalmente, son propiedad privada el inmueble número 27 de la calle de la Tierra, donde fue asesinado el sindicalista Moncho Reboiras, y la casa natal de Concepción Arenal, que completan los 22 lugares de memoria en Ferrol.

Aunque esta declaración no establece medidas de protección específicas al titular de los bienes sí se contempla las generales de perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada, así como la obligación de evitar la desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de estos hechos representativos de la memoria democrática.

Asimismo, con una finalidad conmemorativa, didáctica y reparadora, la Administración General del Estado impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo en el bien objeto de esta resolución.