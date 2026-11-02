La Armada celebra en Catabois el acto de homenaje por el Día de los Caídos por la Patria

Momento de la ofrenda floral Jorge Meis

Como marca la tradición, el cementerio municipal de Catabois acogió hoy lunes el acto de homenaje organizado por la Armada en Ferrol con motivo del Día de los Caídos por la Patria.

La cita, que dio comienzo a la una del mediodía, fue sobria y solemne, acorde con la efeméride que se conmemoraba, pero también de reencuentro y memoria, como se podía ver en los saludos y sonrisas de los presentes poco antes del inicio de la ceremonia. Asimismo, el tiempo acompañó el evento, que, según detallaron algunos veteranos, gozó de una participación más elevada que en años anteriores.

No obstante, el ambiente festivo cesó por completo cinco minutos antes del inicio del acto, adoptando los asistentes un silencio respetuoso hasta la llegada del Almirante Jefe del Arsenal Militar, el vicealmirante Vicente Rubio, acompañado de representantes del Ejército de Tierra. Así, tras una breve oración del capellán, los portadores de la ofrenda floral y de los estandartes avanzaron lentamente, acompañados de las notas de la Unidad de Música del Tercio Norte–que interpretó ‘La muerte no es el final’–, hasta el panteón de la Marina de Guerra.

Posteriormente, Rubio Bolívar participó en la ofrenda floral, mientras una relatora rendía homenaje “a quienes murieron cumpliendo su misión” y el capellán ofrecía otro rezo. El acto concluyó con una nueva interpretación musical, en esta ocasión ‘El toque de oración’ y con el disparo de seis salvas mientras que Almirante Jefe abandonaba el camposanto.

Previamente, la iglesia castrense de San Francisco se celebró una misa en memoria de los caídos.