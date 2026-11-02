Inicio inminente de la fase Caranza de ‘Abrir Ferrol ao Mar’
Las obras comenzarán por los aparcamientos de las calles Telleiras y Fonte da Greza
Las obras de la fase 3A –en el entorno del auditorio de Caranza– del macro proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’ podrán comenzar en cuestión de días o semanas, tras aprobar la Xunta de Goberno Local el plan de seguridad y salud para la intervención. Según detalló el alcalde, José Manuel Rey, se trata del último trámite administrativo que faltaba de cara a iniciar la intervención, que pretende renovar parte de la fachada marítima del barrio y del trazado del Camiño Inglés a Santiago de Compostela.
“Como saben, é un proxecto moi ambicioso, que vai comezar polas plazas de aparcadoiro, de acordo co cronograma que definiu a Concellería de Urbanismo coa empresa e a dirección de obra”, aseguró el regidor. Así, los trabajos permitirán liberar las dos parcelas adquiridas por el gobierno local en el entorno de las calles Telleiras y Fonte da Greza de cara a dotar al barrio de 74 espacios de estacionamiento –24 y 50, respectivamente–. En este sentido, el regidor avanzó que, una vez los dos terrenos estén completados, comenzarán las obras en el parking del auditorio municipal.
“O investimento global é dun millón de euros porque inclue tamén zonas de xogos infantís, áreas recreativas e deportivas, espazos de descanso, mirador ao aire libre e novos accesos nun punto moi importante porque transcorre o Camiño Inglés”, recordó Rey Varela, incidiendo en el peso de esta ruta como activo turístico de Ferrol.