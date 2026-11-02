Inicio inminente de la fase Caranza de ‘Abrir Ferrol ao Mar’

La intervención urbanizará todo el entorno del auditorio municipal Daniel Alexandre

Las obras de la fase 3A –en el entorno del auditorio de Caranza– del macro proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’ podrán comenzar en cuestión de días o semanas, tras aprobar la Xunta de Goberno Local el plan de seguridad y salud para la intervención. Según detalló el alcalde, José Manuel Rey, se trata del último trámite administrativo que faltaba de cara a iniciar la intervención, que pretende renovar parte de la fachada marítima del barrio y del trazado del Camiño Inglés a Santiago de Compostela.

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“Como saben, é un proxecto moi ambicioso, que vai comezar polas plazas de aparcadoiro, de acordo co cronograma que definiu a Concellería de Urbanismo coa empresa e a dirección de obra”, aseguró el regidor. Así, los trabajos permitirán liberar las dos parcelas adquiridas por el gobierno local en el entorno de las calles Telleiras y Fonte da Greza de cara a dotar al barrio de 74 espacios de estacionamiento –24 y 50, respectivamente–. En este sentido, el regidor avanzó que, una vez los dos terrenos estén completados, comenzarán las obras en el parking del auditorio municipal.

“O investimento global é dun millón de euros porque inclue tamén zonas de xogos infantís, áreas recreativas e deportivas, espazos de descanso, mirador ao aire libre e novos accesos nun punto moi importante porque transcorre o Camiño Inglés”, recordó Rey Varela, incidiendo en el peso de esta ruta como activo turístico de Ferrol.