Gustavo Chacartegui  | “Lo primero son los socios; sin ellos no hay cofradía”

Gustavo Chacartegui, patrón mayor de la Cofradia de Ferrol Daniel Alexandre

La peor crisis del marisqueo que se recuerda parece no tener fin. Este lunes, los socios a flote comienzan los trabajos de regeneración que supondrán la interrupción de su actividad a lo largo del próximo mes. La intención, explica el patrón mayor de la cofradía de Ferrol, Gustavo Chacartegui, es volver a la actividad durante la campaña de Navidad y, a su finalización, iniciar un paro biológico que durará unos meses.

¿Cuál es la situación inmediata?

El marisqueo a flote para ahora. A pie no porque los socios no tienen la capacidad de trasladar esa cantidad de mejillón que se va a retirar de los bancos. Esta especie se está comiendo el espacio de la almeja porque está creciendo como las malas hierbas, por decirlo así. Al no haber gente trabajando este recurso porque no la hay, el mejillón crece descontroladamente y está ahogando a la almeja. En esta situación estaremos hasta el 4 de diciembre.

¿A cuántos socios y socias afecta esta medida?

Aún no lo sabemos con exactitud porque, claro, también coincide con la apertura de la centolla, que es una campaña que muchos esperan como agua de mayo para poder tener unos ingresos en los próximos meses e intentar recuperarse algo. Tenemos que aprovechar el tirón de la Navidad y, después, la ría volverá a cerrarse al marisqueo durante un periodo de unos cinco meses, más o menos, aunque no en todo ese tiempo se cobraría una prestación.

La situación no mejora...

No, no, cada vez va a menos. Vamos en picado, cuesta abajo y sin frenos. En verano estábamos cogiendo un par de kilos de producto, con la particularidad de que el precio acompañaba, pero ahora ha bajado. En estos momentos el mercado está bastante parado porque es mala época. Seguramente en diciembre repunte y absorba la producción que hay, que no es mucha, pero ahora mismo los precios son más bajos. Si tú tienes poco precio y poco recurso, malo; y si tienes poco precio y mucho recurso, también. Pero si coges dos kilos y no te los pagan bien es una ruina.

¿Hay muchos abandonos en el sector?

Los que tienen la posibilidad, por ejemplo, de ir a la navaja, que también abre esta semana, o a la centolla, pueden seguir porque es una opción, pero trabajar esas especies no se lo pueden permitir todos los mariscadores. Las cuartas listas –una modalidad que solo existe en la ría de Ferrol; técnicamente, marisqueo a pie desde embarcación–, por ejemplo, no pueden y por eso son los más perjudicados: no tienen esa posibilidad. Hay algún socio que ha comprado un barco más grande para poder faenar por fuera de la ría. Esa es la tendencia. Antes iban a la almeja o al percebe y ahora ya compran aparejo. Como el marisqueo no da, pues tienen que buscar otras cosas. Antes podías vivir del marisqueo perfectamente todo el año, pero ahora no.

¿Va a ser posible averiguar la causa de esta crisis productiva sin precedentes?

Es que no hay una única razón. Lo que creemos es que es un cúmulo de circunstancias que ha hecho que lleguemos a esta situación: desde el cambio climático a actuaciones en la costa y otros factores.

En este contexto, ¿cómo sobrevive la cofradía?

Lo primero son los socios, que tienen que vivir: sin socios no hay cofradía. Eso de primero. Intento hacer todo lo posible para conseguir mercancía y mercados. Tenemos la suerte de que la pescadería, A Túa Lonxa, está funcionando muy bien y eso supone que los socios no se tienen que desplazar a otro sitio, gastando un dinero que no tienen, y podemos pagarles un pelín más. Aquí estamos intentando comprarles toda la mercancía que traen, por poco que sea. Sobre la cofradía, pues si no hay socios, no hay ingresos, por lo que nos está costando muchísimo mantenernos a flote. Nos está costando un mundo. Estamos intentándolo de muchas maneras, haciendo actividades de todo tipo.

¿Hay recursos cerca, dentro de la ría o en la costa más próxima, que se podrían explotar y que ahora no se esté haciendo?

A día de hoy no. Apareció un poquito de ameixón por la zona del castillo, pero no en las cantidades necesarias, no para ser una alternartiva viable. Lo único es eso. Después, las algas que tenemos aquí son las que hay en toda Galicia.

En una escala de crucero de octubre se reunió con representantes de las navieras... ¿Con qué intención?

Queremos ofrecerles la posibilidad de conocer nuestros productos a través de la organización de degustaciones. Creemos que podemos aprovechar la llegada de turistas para promocionar lo que tenemos. Además, hemos pedido a la Autoridad Portuaria de Ferrol la ampliación de la concesión del edificio de la lonja para iniciar los trámites para crear un taller de degustación que montaríamos en la planta superior, pensando también en los cruceristas.