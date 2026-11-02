Ferrol es desde este lunes Lugar de Memoria Democrática

Castillo de San Felipe Daniel Alexandre

Ferrol ya es una ciudad considerada como Lugar de Memoria Democrática, tal y como consta en la declaración publicada este mismo lunes en el Boletín Oficial del Estado.

Por la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria democrática se reconoce que “Ferrol reúne numerosos espacios vinculados a la defensa de la legalidad republicana, a la represión y a las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante y después de la Guerra de España, así como a la resistencia frente a la dictadura y a la recuperación de los valores democráticos”.

Entre estos lugares se citan los cementerios de Canido y San Salvador de Serantes, el Castillo de San Felipe, la prisión naval militar de Caranza, el Cuartel de Dolores, la actual comisaría de la Policía Nacional y la factoría de Navantia Ferrol.

A estos espacios, añade la resolución, “se suman otros espacios vinculados a la vida democrática, cultural y obrera de la ciudad, como el Teatro Jofre, el Centro Obrero de Cultura y Beneficencia o el Cantón de Molíns.

Figuran, asimismo, la memoria de figuras como Concepción Arenal, Ricardo Carvalho Calero y Pablo Iglesias Posse, nacidos en Ferrol y vinculados respectivamente a la defensa del reformismo social, la cultura y la lengua gallegas y los derechos de los trabajadores”.

El documento concluye señalando que “en conjunto, estos elementos conforman una geografía histórica que permite hacer visible la violencia ejercida por la dictadura, preservar la memoria”.

La declaración no establece medidas de protección específicas al titular del bien diferentes de las medidas generales de garantía de perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada, así como evitar la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades.