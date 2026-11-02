Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrol es desde este lunes Lugar de Memoria Democrática

El BOE publicó esta mañana la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria democrática al respecto

Redacción Ferrol
02/11/2026 11:37
Castillo de San Felipe obras paralizadas
Castillo de San Felipe 
Daniel Alexandre
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Ferrol ya es una ciudad considerada como Lugar de Memoria Democrática, tal y como consta en la declaración publicada este mismo lunes en el Boletín Oficial del Estado.

Por la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria democrática se reconoce que “Ferrol reúne numerosos espacios vinculados a la defensa de la legalidad republicana, a la represión y a las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante y después de la Guerra de España, así como a la resistencia frente a la dictadura y a la recuperación de los valores democráticos”. 

Entre estos lugares se citan los cementerios de Canido y San Salvador de Serantes, el Castillo de San Felipe, la prisión naval militar de Caranza, el Cuartel de Dolores, la actual comisaría de la Policía Nacional y la factoría de Navantia Ferrol.

A estos espacios, añade la resolución, “se suman otros espacios vinculados a la vida democrática, cultural y obrera de la ciudad, como el Teatro Jofre, el Centro Obrero de Cultura y Beneficencia o el Cantón de Molíns. 

Figuran, asimismo, la memoria de figuras como Concepción Arenal, Ricardo Carvalho Calero y Pablo Iglesias Posse, nacidos en Ferrol y vinculados respectivamente a la defensa del reformismo social, la cultura y la lengua gallegas y los derechos de los trabajadores”.

El documento concluye señalando que “en conjunto, estos elementos conforman una geografía histórica que permite hacer visible la violencia ejercida por la dictadura, preservar la memoria”.

La declaración no establece medidas de protección específicas al titular del bien diferentes de las medidas generales de garantía de perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada, así como evitar la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620