Elegidos los 84 integrantes de las mesas electorales de Ferrol para los comicios del día 29

Pleno para el sorteo de los integrantes de las mesas electorales Cedida

El pleno extraordinario celebrado este lunes 2 en Ferrol aprobó normas del sorteo para la designación de las personas que integrarán las mesas electorales en las elecciones a las Cortes Generales del próximo 29 de noviembre, además de acoger el propio sorteo.

La designación de los integrantes de las 84 mesas electorales del municipio se llevó a cabo mediante un único sorteo informático. Para eso, se utilizaron los datos del censo electoral, depositados en los servidores del Instituto Nacional de Estadística –INE–.

Las personas designadas como presidentes o suplentes deberán ser menores de 70 años y contar, como mínimo, con el título de Bachillerato Superior o de Formación Profesional de segundo grado. Subsidiariamente, también será válido el título de Graduado Escolar o equivalente. Las personas designadas como vocales o suplentes deberán cumplir los mismos requisitos de edad, así como saber leer y escribir. En los próximos días llegarán las comunicaciones a los hogares.

En Ferrol, un total de 53.326 personas estarán llamadas a ejercer su derecho al voto el 29 de noviembre.