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Ferrol

Elegidos los 84 integrantes de las mesas electorales de Ferrol para los comicios del día 29

Esta semana comenzarán a recibirse las convocatorias

Redacción Ferrol
02/11/2026 22:15
Pleno para el sorteo de los integrantes de las mesas electorales
Pleno para el sorteo de los integrantes de las mesas electorales
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El pleno extraordinario celebrado este lunes 2 en Ferrol aprobó normas del sorteo para la designación de las personas que integrarán las mesas electorales en las elecciones a las Cortes Generales del próximo 29 de noviembre, además de acoger el propio sorteo.

La designación de los integrantes de las 84 mesas electorales del municipio se llevó a cabo mediante un único sorteo informático. Para eso, se utilizaron los datos del censo electoral, depositados en los servidores del Instituto Nacional de Estadística –INE–.

Las personas designadas como presidentes o suplentes deberán ser menores de 70 años y contar, como mínimo, con el título de Bachillerato Superior o de Formación Profesional de segundo grado. Subsidiariamente, también será válido el título de Graduado Escolar o equivalente. Las personas designadas como vocales o suplentes deberán cumplir los mismos requisitos de edad, así como saber leer y escribir. En los próximos días llegarán las comunicaciones a los hogares.

En Ferrol, un total de 53.326 personas estarán llamadas a ejercer su derecho al voto el 29 de noviembre.

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