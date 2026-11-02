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Concierto extraordinario

El coro de la Senior se une con la banda del Tercio Norte en un concierto extraordinario

La agrupación de alumnos y exalumnos se enfrenta a un fin de semana intenso de actuaciones

Redacción Ferrol
02/11/2026 22:11
Coro de la Universidade Senior de Ferrol
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El coro de alumnos y exalumnos de la Universidade Senior se enfrenta a una semana maratoniana de conciertos, entre los que destaca la unión extraordinaria que tendrá lugar el miércoles 4 en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol. La formación compartirá escenario con la banda del Tercio Norte de Infantería, en una cita que empezará a las 18.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Las mismas voces volverán a resonar el viernes 6, a partir de las 19.00, en el histórico edificio de Rodolfo Ucha que acoge al Casino Ferrolano. Además, al día siguiente participarán en el II Encontro de Corais Universitarias Senior de Galicia, que tendrá lugar en el auditorio de la Facultade de Veterinaria de la USC en Lugo.

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