El Concello presentará un plan de alternativo para la tubería de As Pías de no tener respuesta de la Diputación

La canalización pierde un millar de metros cúbicos de agua diarios Jorge Meis

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, anunció este lunes su intención de presentar en el próximo pleno de la Mancomunidade un plan de financiamiento alternativo para el arreglo de la tubería del puente de As Pías de no recibir en los próximos días una respuesta de la Diputación de A Coruña al requerimiento remitido días atrás para sufragar el 33% de la intervención. Tal y como detalló ayer en el marco de la última Xunta de Goberno Local, el embalse de As Forcadas, que suministra agua, entre otros, a los concellos de Ares, Mugardos, Fene y Ferrol –los cuatro que abonarán otro tercio de la actuación–, se encuentra al 28,5% de su capacidad, lo que hace urgente esta reparación.

En este sentido, el regidor detalló que, en una reunión de la Mancomunidade del pasado mes de septiembre, “acordouse unha distribución de costes desa tubería, que leva rota nove anos”, estableciéndose una división por tercios entre las administraciones locales, provincial y autonómica “como establece a Lei do ciclo integral da auga”, dado que es una infraestructura supramunicipal. A este respecto, Rey Varela explicó que a finales de dicho mes Augas de Galicia anunció que abonaría la cuantía asignada, por lo que se solicitó un encuentro con la Diputación para abordar la inversión.

No obstante, desde entonces esta petición no ha tenido respuesta, por lo que, de continuar así la situación, el alcalde, como presidente de la Mancomunidade, trasladará a los regidores afectados una propuesta alternativa. En cualquier caso, José Manuel Rey insistió en la necesidad de acometer la reparación lo antes posible dada la cantidad de agua que se pierde cada día –unos 1.000 metros cúbicos–, al tiempo que apuntaba que, por la mencionada legislación, los municipios de Ares, Mugardos y Fene, al tener menos de 20.000 habitantes, pueden optar a una cofinanciación provincial.

Estado del depósito

En cuanto al estado del embalse, especialmente en relación a la fecha límite establecida antes de comenzar con las restricciones –el 6 de noviembre–, el alcalde ferrolano señaló que la data puede extenderse “moi lixeiramente”, pero que la situación apenas ha cambiado. Y es que, como detalló, el pasado mes de octubre fue mucho menos lluvioso de lo esperado, con tan solo dos días de precipitaciones abundantes que lograron incrementar en tres centímetros el nivel del agua en As Forcadas –las predicciones de borrascas se cumplieron, pero estas fueron secas y calurosas–.

Asimismo, avanzó que la situación del embalse también se abordará en la reunión de la Mancomunidade del próximo lunes, especialmente su evolución en base al tiempo que se espera para el fin de semana. “É importante ir seguindo ese consumo, como estamos a facer diariamente e concienciar á poboación e as empresas que hai que reducir o uso da auga”, incidió, sin plantear posibles restricciones.

Medidas estructurales

Por su parte, el grupo municipal de Ferrol en Común emitió un comunicado criticando que las diferentes administraciones tan solo estaban poniendo en marcha medidas coyunturales “ante un problema estrutural”. En este sentido, la formación exige que se planteen, por una parte, restricciones más severas para frenar la pérdida de agua hasta que vuelvan las precipitaciones y, por otro, que se desarrolle un plan a medio y largo plazo no solo de cara a este año, sino en previsión para futuros ejercicios.