El cantautor Marcos Mella animó el CHUF con su actuación del programa ‘Música en vena’

Programa Música en Vena, con Marcos Mella Cedida

El Hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol se llenó este lunes de música en el marco del programa ‘Música en vena’, que se gestiona desde la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía para esta entidad sin ánimo de lucro, que tiene como lema ?A música cura’.

El cantautor ferrolano, Marcos Mella, fue el encargado en esta ocasión de aportar su grano de arena con sus temas para todo aquel que visitase el centro hospitalario. El objetivo de la iniciativa no es otro que “transformar en alivio o sufrimento das persoas nos hospitais a través da música en directo”.

Este es el quinto concierto que se produce en diversos ámbitos hospitalarios. En la primera de las ocasiones, los músicos acudían a la Unidad de Diálisis y al Hospital de día Oncolóxico del Complexo. En la segunda de las visitas, la música amenizó la estancia de los y de las pacientes de la hospitalización de Psiquiatría. Y en las tres últimas, la música se hizo extensiva a todo aquel que acudía al Hospital Arquitecto Marcide.

Este programa incide en que la música tiene efectos positivos en el bienestar emocional de los pacientes y en que existe evidencia de que puede transformar en alivio el sufrimiento de las personas. Por ello, el Área Sanitaria de Ferrol, a través de la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Ciudadanía, con la colaboración de ‘Música en vena’, volvió a llevar melodías al ámbito hospitalario.