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Música tradicional práctica

Dos talleres de música tradicional gratuitos en el Centro Cultural Universitario: en el primero, a construir un pandeiro cuadrado

Una de las formaciones se desarrollará este martes 3 y la otra el día 1 de diciembre

Redacción Ferrol
02/11/2026 22:11
El Centro Cultural Univesitario del Campus Industrial de Ferrol
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Emilio Cortizas
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El programa Laboratorio de Patrimonio Material e Inmaterial Galego, que impulsa el área de Cultura de la UDC, incluye dos talleres prácticos gratuitos vinculados a la música tradicional. Este martes 3, de 16.00 a 20.00 horas, tendrá lugar la primera formación, titulada ‘Construción dun pandeiro cadrado’, que estará a cargo de Xosé Maceda.

Este profesional, con gran experiencia como músico, artesano y docente, destacando su participación en grupos como Quempallou, se especializó en la construcción de instrumentos de percusión tradicional gallega y, actualmente, gran parte de su trabajo se centra en los pandeiros cuadrados y reproducción de modelos antiguos.

Además, el martes 1 de diciembre, de 17.00 a 18.30 tendrá lugar ‘Achegamento ao canto tradicional acompañado con percusión de man’, de la mano de la intérprete, docente e investigadora Carmen López Fernández. Abiertas a todo el público general interesado, las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción. Para más información: cultura.ferrol@udc.es o 881 013 697.

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