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Ferrol

Besteiro pide que los 22 lugares de la memoria se conserven y señalicen en Ferrol

Desde Ferrol en Común reclaman la convocatoria inmediata del Consello municipal da Memoria

Redacción Ferrol
02/11/2026 22:24
O secretario xeral do PSdeG e portavoz do Grupo Socialista no Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, fai declaracións aos medios tras reunirse coas entidades de memoria democrática
José Ramón Gómez Besteiro valoró en Canido la designación de Ferrol como Lugar de Memoria Democrática
Jorge Meis
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El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, celebró este lunes en Ferrol la consideración de la ciudad de Ferrol como Lugar de Memoria Democrática. Lo hizo precisamente delante del muro del instituto de Canido, en el antiguo cementerio civil donde se llevaron a cabo muchos fusilamientos.

Allí, Besteiro recordó la tramitación de esta declaración al amparo de la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El líder socialista aludió a que la declaración obliga a garantizar que los 22 lugares que contempla el escrito se conserven y señalicen como corresponde, algo que, indicó, “agora lles toca ao Concello e á Xunta facer a súa parte para a cidadanía os coñeza”, advirtiendo de que “estaremos vixiantes”.

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Ferrol es desde este lunes Lugar de Memoria Democrática

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También desde Ferrol en Común se celebró la publicación en el BOE y la concejala Nerea P. Carballeira instó a la convocatoria inmediata del Consello municipal da Memoria, con el objetivo de trazar la estrategia política y social que ponga en valor los enclaves señalados en esta resolución, de modo que no se quede en un mero simbolismo.

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La ciudad de Ferrol, Lugar de Memoria Democrática con 22 espacios reconocidos como emblemáticos

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Además, en esta línea, las asociaciones que impulsaron el rconocimiento estiman que debe ir acompañado de actuaciones destinadas a preservar, explicar y difundir este legado y que la declaración no representa “o final dun camiño senón a consolidación dun compromiso coa xustiza, a verdade e as garantías de non repetición”.

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