Musical infantil en el Jofre y teatro naronés en Caranza

El musical hace especial hincapié en los viajes interiores Jorge Meis

El teatro Jofre acogió este domingo por la tarde ‘A nena e o grilo camiño das cores’, un musical de Magín Blanco y la compañía Teatro Ghazafelhos junto a la Banda das Apertas que aborda el mundo de los viajes interiores.

El grupo TEN, durante la representación de 'Nós, a historia de Galicia' Jorge Meis

Por otro lado, el centro cívico de Caranza fue el escenario en el que el grupo naronés TEN, que representó ‘Nós, a historia de Galicia’.