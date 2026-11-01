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Ferrol

Musical infantil en el Jofre y teatro naronés en Caranza

El primer recinto acogió el musical ‘A nena e o grilo camiño das cores’, mientras que el segundo fue el escenario del grupo TEN y su 'Nós, a historia de Galicia'

Redacción Ferrol
01/11/2026 21:07
Jofre Magín Blanco e Teatro Ghazafelhos musical A Nena e o Grilo
El musical hace especial hincapié en los viajes interiores
Jorge Meis
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El teatro Jofre acogió este domingo por la tarde ‘A nena e o grilo camiño das cores’, un musical de Magín Blanco y la compañía Teatro Ghazafelhos junto a la Banda das Apertas que aborda el mundo de los viajes interiores. 

centro cívico Caranza grupo TEN en Domingos a escena
El grupo TEN, durante la representación de 'Nós, a historia de Galicia'
Jorge Meis

Por otro lado, el centro cívico de Caranza fue el escenario en el que el grupo naronés TEN, que representó ‘Nós, a historia de Galicia’.

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