Ferrol
Musical infantil en el Jofre y teatro naronés en Caranza
El primer recinto acogió el musical ‘A nena e o grilo camiño das cores’, mientras que el segundo fue el escenario del grupo TEN y su 'Nós, a historia de Galicia'
El teatro Jofre acogió este domingo por la tarde ‘A nena e o grilo camiño das cores’, un musical de Magín Blanco y la compañía Teatro Ghazafelhos junto a la Banda das Apertas que aborda el mundo de los viajes interiores.
Por otro lado, el centro cívico de Caranza fue el escenario en el que el grupo naronés TEN, que representó ‘Nós, a historia de Galicia’.