La mayoría de los trabajadores y los alumnos de Ferrol viven en la ciudad

Los estudios son el componente con mayor impacto en la carga de población del término municipal Jorge Meis

El trabajo y los estudios son, a día de hoy, los principales componentes que incrementan la carga habitacional en el término municipal de Ferrol. Así lo muestra el último estudio de población estacional del Instituto Galego de Estatística (IGE), centrado en los datos definitivos de todo el ejercicio 2024 y los provisionales de la primera mitad de 2025.

Tal y como refleja el informe, durante el referido período el segmento de residentes –es decir, que tiene su vivienda habitual en el territorio– se mantuvo relativamente estable durante el año 2024, pasando de las 64.426 personas a comienzos del ejercicio hasta las 64.835 a finales –con una media de un centenar de nuevos vecinos por trimestre, aunque acelerándose ligeramente en el último–. No obstante, las cifras dieron un importante salto con la llegada de 2025, incrementándose en 569 entre enero y marzo (65.404) y en 1.003 de abril a junio (66.407). Esta subida, del 0,88 y el 1,53%, respectivamente, parece responder a la aceleración en los trabajos de desarrollo de la serie F-110 en Navantia, así como al avance de la fábrica digital de bloques –si bien no entró en funcionamiento hasta comienzos del presente 2026–.

Carga poblacional

Curiosamente, la carga de población –la suma entre la residente y el resultado de la diferencia entre la de entrada (la que no vive en el municipio pero que permanece en este a tiempo completo a diario) y la de salida (al contrario, los vecinos que no permanecen durante la jornada en el territorio)– se mantuvo notablemente estable durante esos 18 meses, destacando únicamente la lógica subida en 2025 por el aumento de habitantes fijos, así como el ya tradicional pico temporal del tercer trimestre de 2024 –que, como se verá más adelante, responde a factores vacacionales–. En este sentido, a lo largo del primer año del estudio la mencionada carga osciló entre las 66.079 personas y las 66.705 –que posteriormente pasaron a 67.313 y 68.187–.

Esta tendencia puede observarse también en la tasa de carga poblacional –el porcentaje de esta sobre la residente– apenas varió en dos puntos en los 18 meses, lo que demuestra que las principales variaciones se mantienen dentro del total de vecinos fijos del término municipal. De hecho, el saldo de habitantes –la mencionada diferencia entre entrada y salida– presenta oscilaciones mínimas en relación con otros territorios e incluso caídas en algunos momentos de la serie, como entre el primer y el segundo trimestre de 2024, con un descenso de 299 personas –de 1.816 a 1.517–; o el mismo período de 2025, cuando la bajada fue de 129 –de 1.909 a 1.780–, aun cuando el segmento residente se encontraba en su punto más elevado.

Componentes

La mayoría de estas variaciones y cambios, como se señaló, responden a dos componentes concretos: los estudios y el trabajo –y, en menor medida, la salud, al concentrarse en Ferrol los hospitales del Área Sanitaria–, aunque el resto también explican algunas divergencias. Comenzando por el aspecto laboral, el informe muestra que, a lo largo del año, una media de 700 personas –entre 676 y 718, dependiendo del trimestre– se desplazan a diario hasta Ferrol para ejercer su labor profesional; mientras que en el caso de los estudios, la cifra se aumenta hasta un promedio de 1.100 –el resultado más bajo se registró en el segundo cuarto de 2025, con 939, y el más elevado a comienzos de ese mismo ejercicio, con 1.163 personas–.

Teniendo en cuenta que cerca de la mitad de los residentes de la ciudad naval entran en la definición de población activa según la última EPA y que el Campus tiene, de media, unos 3.000 estudiantes cada curso, se puede concluir que, si bien los mencionados componentes tienen un peso importante dentro de la carga poblacional de Ferrol, la gran mayoría de la gente que desarrolla su actividad profesional o que se forma en el municipio opta por residir en el mismo. Igualmente, en el caso de la salud, el impacto es mínimo, aportando un saldo positivo de unas 270 personas.

Por último, uno de los datos más relevantes del informe es el relativo al turismo y a las segundas viviendas. Y es que, como se puede observar en el documento del IGE, Ferrol cuenta, ejercicio tras ejercicio, con un saldo negativo de visitantes a lo largo de todo el año –es decir, hay más gente de la ciudad que se desplaza a otros territorios durante las vacaciones de la que viene–, aunque, eso sí, relativamente reducido. En cambio, el de segundas residencias se dispara durante el tercer trimestre –alcanzando, en el caso de 2024, las 1.870 personas–. Esto indica que el turismo tiene una gran carga en Ferrol, pero principalmente de personas que ya poseen una vivienda en la ciudad.