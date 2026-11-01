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Ferrol

La estación “del terror”, espacio para reivindicar en Samaín las carencias del servicio de buses

El BNG llevó a cabo una acción informativa y reivindicativa

Redacción Ferrol
01/11/2026 20:44
estación de autobuses de ferrol samain reivindicativo por el estado del transporte
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Jorge Meis
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El servicio de transporte público en la comarca es deficiente. Así lo denuncian a diario sus usuarios. Falta de plazas, retrasos, problemas en los autobuses, etc. son una constante ante las que la respuesta de la Xunta a las preguntas del diputado nacionalista Mon Fernández, en el Parlamento gallego, pasan por hacer una comparativa con los aviones, señalando que no puede ser que los billetes disponibles no sean suficientes para todos los posibles usuarios.

Así lo denunciaron este domingo desde el BNG en la propia estación de autobuses de Ferrol, rebautizada como la “do terror” coincidiendo con la celebración del Samaín. Allí, Fernández aseguró que tanto el conselleiro Diego Calvo como la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, “repetiron o que parece ser o novo mantra do Partido Popular para xustificar que non sempre poderá haber billetes para todos os demandantes”.

Desde el BNG apuntan que el transporte en autobús está dirigido a atender las necesidades diarias más básicas de la población, desde acudir al centro educativo, como al trabajo o a espacios hospitalarios.

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Las cifras aportadas, que indican que en septiembre ha habido que poner 780 refuerzos justifican, para el BNG, “a demanda dunha nova licitación do servizo que atenda á demanda real das persoas usuarias”.

La falta de conexiones con centros de enseñanza no obligatoria o las barreras para las personas con diversidad funcional son otras demandas que se pusieron sobre la mesa.

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