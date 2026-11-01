La consulta de tabaquismo del Área Sanitaria de Ferrol ayuda a personas ingresadas a dejar de fumar

Día gallego sin tabaco Cedida

La consulta de tabaquismo del Servizo de Neumonía del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol –CHUF– atiende en torno a 400 personas que quieren dejar de fumar y que no lo han conseguido pese a varios intentos.

Además, esta consulta cuenta con una nueva vía para identificar pacientes fumadores en el propio ingreso hospitalario, con el fin de ayudarles a superar su adicción. En esta se han captado ya más de 153 pacientes desde su activación hace este mes de noviembre un año.

Día gallego sin tabaco

El Área Sanitaria de Ferrol se sumó un año más al Día gallego sin tabaco, que se celebró este sábado, con varias mesas informativas y actividades diversas durante la semana tanto en centros de salud como en el CHUF. Como explica Ana Belén Sierra, enfermera que coordina la consulta de tabaquismo, “, “o tabaco dana practicamente tódolos órganos do corpo; e é a principal causa de enfermidade evitable, discapacidade e morte prematura”.

En dichas mesas informativas podía verse un cartel con el lema “O que ven os médicos cando fumas”, que refleja el cuerpo humano con sus diferentes órganos, y cómo el consumo de tabaco afecta de un modo u otro a cada uno de ellos: ictus y deterioro cognitivo; enfermedades coronarias e insuficiencia cardíaca; artritis u osteoporosis; hepatocarcinoma, daño renal, cáncer de riñón y de vejiga; Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica –EPOC– y cáncer de pulmón, de laringe y faringe; enfermedades oculares y aceleración del deterioro visual; o envejecimiento cutáneo prematuro, entre otras muchas consecuencias.

También hubo actividades en los centros de salud del Área, organizados por profesionales de Enfermería y residentes de enfermería y de Medicina Familiar y Comunitaria –Ares, A Capela, Serantes, Narón y Ferrol–.