La AXF apuesta por una cultura y patrimonio accesible e inclusiva con sus itinerarios turísticos

Participantes en el itinerario turistico Cedida

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra –AXF– participó en el itinerario turístico ‘Las ferrolanas que construyeron historia’, una iniciativa que contó con una participación muy alta y que fue muy valorada por la propia entidad y sus usuarios y usuarias.

A través de estos recorridos, la entidad dio a conocer el papel fundamental que las mujeres han desempeñado en la historia de Ferrol, recuperando sus nombres, sus trayectorias y sus aportaciones a la construcción de la identidad social, cultural y económica de la ciudad.

Desde la AXF se apuesta, además, por acercar la cultura y el patrimonio desde una perspectiva accesible, inclusiva y abierta a toda la ciudadanía, defendiendo el derecho de todas las personas a participar en la vida cultural y turística en igualdad de condiciones.

La entidad considera fundamental avanzar hacia un modelo de turismo inclusivo en el que la accesibilidad no sea un elemento complementario, sino una condición imprescindible