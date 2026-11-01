Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La AXF apuesta por una cultura y patrimonio accesible e inclusiva con sus itinerarios turísticos

La asociación ferrolana participó en el itinerario turístico ‘Las ferrolanas que construyeron historia’

Redacción Ferrol
01/11/2026 00:01
participantes axf itinerario turistico
Participantes en el itinerario turistico
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra –AXF– participó en el itinerario turístico ‘Las ferrolanas que construyeron historia’, una iniciativa que contó con una participación muy alta y que fue muy valorada por la propia entidad y sus usuarios y usuarias. 

A través de estos recorridos, la entidad dio a conocer el papel fundamental que las mujeres han desempeñado en la historia de Ferrol, recuperando sus nombres, sus trayectorias y sus aportaciones a la construcción de la identidad social, cultural y económica de la ciudad.

Desde la AXF se apuesta, además, por acercar la cultura y el patrimonio desde una perspectiva accesible, inclusiva y abierta a toda la ciudadanía, defendiendo el derecho de todas las personas a participar en la vida cultural y turística en igualdad de condiciones.

La entidad considera fundamental avanzar hacia un modelo de turismo inclusivo en el que la accesibilidad no sea un elemento complementario, sino una condición imprescindible

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620